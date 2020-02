L’art rupestre aborigène fait il y a 12 000 ans, suggèrent des nids de guêpes

Des figures humaines fantaisistes ornant des abris sous roche dans l’ouest

La région australienne de Kimberley est souvent supposée remonter à 17 000 ans

ou plus. Dans une réprimande piquante de cette

idée, une nouvelle étude suggère que la plupart de ces figures ont été peintes beaucoup plus

récemment –

il y a environ 12 700 à 11 500 ans.

Âge de l’art rupestre du sud-est

Asie (SN: 11/7/18), Australie et

autre part

sont notoirement difficiles à établir (SN:

28/10/19). Le géoscientifique Damien Finch de l’Université de Melbourne à

L’Australie et ses collègues datent au radiocarbone de petits morceaux de 24 boues durcies

nids de guêpes positionnés en partie sous ou en partie sur 21 roches de style Gwion

peintures, fournissant ainsi des estimations d’âge maximum et minimum. Le daté

les peintures provenaient de 14 sites d’art rupestre aborigène. L’art de Gwion dépeint minutieusement

des vêtements et des figures humaines comme des boomerangs et des lances.

La plupart des radiocarbones datent de la boue

les nids de guêpes indiquent que les personnages de Gwion ont été peints il y a environ 12 000 ans,

au moins 5000 ans plus tard qu’on ne le pensait généralement, les scientifiques rapportent

5 février dans Science Advances. Radiocarbone

la preuve d’un nid recouvrant en partie l’une des peintures, cependant, suggère

en fait, il a été créé il y a environ 17 000 ans ou plus, disent-ils.

Une étude de 1997 a estimé qu’une autre peinture de Gwion a été réalisée il y a au moins 16 400 ans,

basé sur une manière différente d’estimer l’âge d’un nid de guêpes de boue. Cette

enquête datée de l’époque où les particules de quartz dans un nid de guêpe de boue

recouvrant une figure de Gwion ont été exposés pour la dernière fois au soleil. Mais de l’art rupestre

les chercheurs ne s’entendent pas sur la précision de cette estimation d’âge.

La datation au radiocarbone des restes de nids de guêpes de boue doit être

combiné avec d’autres approches de datation d’art rupestre, y compris la méthode de la

Étude de 1997, pour évaluer d’autres peintures de Gwion, dit un archéologue June

Ross de l’Université de la Nouvelle-Angleterre à Armidale, Australie. Une fois en toute sécurité

daté, l’art de Gwion fournira un aperçu de l’ancienne culture aborigène

pratiques et la vie sociale, prédit Ross, qui n’a pas participé au nouveau

étude.