L’assaut de l’administration Trump contre les protections de la santé publique

Alors que nous célébrons le 50e anniversaire du Jour de la Terre, la nation est en proie à une terrible crise de santé publique. En ces temps désespérés, il nous est rappelé que la protection de la santé publique est un devoir primordial des gouvernements – et que notre prospérité économique dépend de notre gouvernement assumer avec diligence cette responsabilité.

Cette année marque également le 50e anniversaire de la création de l’Environmental Protection Agency (EPA), dont la mission est de protéger notre santé et l’environnement. Pourtant, l’administrateur de l’EPA, Andrew Wheeler, s’emploie activement à saper cette mission, contrecarrant trois protections majeures de la santé publique au cours des trois dernières semaines seulement: les normes d’émissions et d’efficacité des véhicules, les normes relatives aux particules et les normes relatives au mercure et aux toxiques de l’air dans les centrales électriques.

Au cours des cinq dernières décennies, le Congrès a promulgué un cadre de lois, notamment la Clean Air Act et la Clean Water Act, qui ont procuré des avantages pour la santé publique valant des milliards de dollars, améliorant l’environnement et permettant aux gens de vivre plus longtemps et en meilleure santé. Ces lois sur le substratum rocheux sont régulièrement mises à jour pour refléter les progrès de la compréhension scientifique dans la compréhension scientifique des dommages causés par la pollution à la santé humaine et à l’environnement, tout en favorisant l’adoption de technologies rentables de réduction de la pollution. Au niveau national, notre air et notre eau sont devenus nettement plus propres au cours du dernier demi-siècle, de pair avec la croissance économique.

Pourtant, il reste encore beaucoup à faire, d’autant plus qu’il y a beaucoup trop de communautés – souvent des communautés de couleur et des communautés à faible revenu – qui supportent toujours un lourd fardeau de la pollution. Le bilan cumulé de ce risque disproportionné est plus clair que jamais aujourd’hui, car des études récentes montrent que l’exposition à long terme à des niveaux élevés de pollution atmosphérique – en particulier les particules fines – augmente le risque de mortalité par COVID-19.

Sous l’APE de l’administration Trump, nous perdons du terrain. Non seulement les protections de santé publique existantes sont annulées, mais le cadre scientifique de la façon dont nous créons ces protections est menacé. Pour justifier ses actions, l’administrateur de l’EPA Wheeler a à plusieurs reprises nié ou ignoré des faits scientifiques essentiels, y compris le changement climatique et les preuves épidémiologiques liant la pollution par les particules à une mortalité accrue.

Trois actions récentes – entreprises au milieu d’une crise de santé publique – illustrent de façon frappante l’ampleur, l’insensibilité et l’ampleur du bilan préjudiciable de cette administration à l’EPA. Alors que Wheeler publie des déclarations se lissant sur des décennies de progrès environnementaux, et que l’administration Trump vante son affinité pour l’air et l’eau propres, l’EPA a été occupée à abolir de nombreuses règles qui ont contribué à réaliser ces progrès – truquer le processus pour ignorer la science et obtenir les résultats qu’ils souhaitent. Au cours des trois dernières semaines, nous avons vu des attaques écrasantes contre les protections de la santé publique:

Réduire les émissions et les normes d’efficacité des véhicules le 30 mars. En rendant les voitures plus efficaces, les normes relatives aux véhicules réduisent la pollution et font économiser de l’argent aux consommateurs – une victoire évidente pour les consommateurs et l’environnement. Mais l’administration a renversé la science pour vider ces règles, mettant le public du revers d’une mauvaise affaire, ce qui a aggravé la pollution de l’air, accru les émissions de dioxyde de carbone et augmenté les dépenses en carburant.

Refuser de renforcer les normes de pollution par les particules le 14 avril. La pollution atmosphérique par les particules est à la fois courante et dangereuse. L’accumulation constante de preuves scientifiques lie même de faibles niveaux d’exposition à des effets négatifs sur la santé. Mais au lieu de resserrer les normes pour soulager le fardeau sanitaire coûteux de la pollution par les particules, l’EPA de l’administration Trump a choisi de bloquer les normes à la place – agissant contre l’intérêt public et en contradiction directe avec les conseils d’un groupe indépendant d’experts scientifiques qui avaient averti que les normes actuelles n’étaient pas suffisamment protectrices.

Saper les protections au mercure des centrales électriques le 16 avril. On sait depuis longtemps que la pollution par le mercure provenant des centrales au charbon constitue une grave menace pour la santé publique, en particulier le développement des poumons et du cerveau des enfants. Après des décennies de lutte pour la mise en œuvre des contrôles, les normes sur les substances toxiques pour le mercure et l’air (MATS) ont été finalisées en 2011, entraînant rapidement une baisse significative de la pollution par le mercure lorsque les centrales au charbon sont devenues conformes. Cependant, l’administration Trump a maintenant, de façon épouvantable, déterminé que ces protections contre la pollution réussies ne sont pas appropriées et nécessaires, justifiant sa conclusion en bouleversant le précédent juridique, économique et réglementaire de longue date sur l’analyse coûts-avantages pour exclure des catégories importantes de prestations de santé.

L’épave des trois dernières semaines fait partie d’un schéma. Pendant trois ans, les nominations politiques à l’EPA ont visé la protection de la santé et de l’environnement, mettant chaque fois la santé publique en danger. Et l’administration n’a clairement pas fini ses attaques. Une action à venir renforcera le jeu, rompant avec les pratiques de longue date de l’agence pour consacrer des méthodes profondément erronées de réalisation d’analyses avantages-coûts qui se traduiront par une sous-estimation importante des avantages pour la santé publique de la réduction de la pollution, le tout pour justifier des réglementations plus faibles.

Alors qu’ils ont abaissé les normes, l’EPA a également mis à l’écart les scientifiques, réduit les possibilités d’engagement du public, diminué les considérations sur les implications de ses actions en matière de justice environnementale et affaibli la mise en œuvre – donnant même un laissez-passer gratuit aux pollueurs pendant la crise COVID-19.

Ces attaques contre la santé publique nous ont tous blessés, mais pas de la même manière. Les communautés afro-américaines, latino-américaines, tribales et à faible revenu portent un fardeau disproportionné en raison du racisme de longue date et des disparités socioéconomiques bien ancrées. Les enfants, les personnes âgées et ceux qui ont des problèmes de santé préexistants courent également un risque accru de pollution. Ces actions lamentables coûtent plus cher aux communautés les plus vulnérables.

Cependant, il y a un rayon de lumière: la science et les normes sous-jacentes se sont avérées résistantes devant les tribunaux. L’administration a subi des pertes répétées lorsqu’elle tente de truquer le processus, et cela risque de se reproduire avec sa dernière attaque d’attaques de santé publique. (Divulgation complète: L’Union des scientifiques concernés est partie à un litige contestant les actions de l’EPA sur certains règlements récents.)

Et les habitants de notre pays construisent un mouvement diversifié et puissant qui exige mieux, appelant à des solutions à la crise climatique, insistant sur le droit à l’eau potable, et plus encore. En ce Jour de la Terre, les jeunes seront à l’avant-garde, exigeant bruyamment le brillant avenir qu’ils méritent.

Cinquante ans plus tard, nous célébrons les progrès qui ont été réalisés, nous résistons à ceux qui mettent ces progrès en danger aujourd’hui et nous nous battons pour les progrès à venir.