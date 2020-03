L’assureur exempte les patients de payer pour le coronavirus.

L’assureur exonère ses patients du paiement des hospitalisations liées au coronavirus Cette mesure bénéficiera à ses 3,6 millions de clients La mesure sera en vigueur jusqu’au 1er juin

L’un des plus grands assureurs des États-Unis exempte les patients de payer les hospitalisations liées au coronavirus.

L’assureur CVS Santé Aetna a indiqué mercredi que bon nombre de ses clients n’auront pas à payer de copays ou d’autres formes de partage des coûts s’ils entrent dans un hôpital dans le réseau de prestataires de l’assureur.

Cette décision pourrait leur permettre d’économiser des milliers de dollars, selon la couverture dont ils disposent et les soins médicaux qu’ils ont utilisés jusqu’à présent cette année.

La dérogation durera jusqu’au 1er juin et s’applique aux 3,6 millions de clients de l’entreprise avec une large couverture, qui est souvent offerte par le biais d’une petite entreprise. Les grands employeurs offrant une couverture Aetna peuvent également choisir de renoncer à ces paiements, a déclaré un porte-parole de l’assureur.

La pandémie mondiale a infecté plus de 436 000 personnes et causé plus de 19 600 décès dans le monde, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Il a paralysé les économies et imposé des restrictions aux mouvements de millions de personnes pour essayer d’empêcher le virus de se propager davantage, écrasant les systèmes de santé.

CVS Health du côté des patients atteints de coronavirus

La vice-présidente exécutive de CVS Health, Karen Lynch, a déclaré dans un communiqué que la société s’efforce de garantir à ses clients un “accès facile et abordable” aux soins de santé pendant la pandémie.

De nombreux assureurs ont renoncé aux coûts des tests ou des consultations médicales pour encourager les gens à demander de l’aide s’ils développent des symptômes de COVID-19.

Mais Aetna, qui couvre près de 23 millions de personnes, est le premier grand assureur à exempter les paiements des factures, ce qui, pour de nombreux patients, est le plus effrayant en cas d’infection.

Chez la plupart des gens, le nouveau coronavirus provoque des symptômes légers ou modérés qui disparaissent en deux à trois semaines. Chez certains, en particulier les personnes âgées et les personnes ayant des conditions préexistantes, cela peut entraîner des complications plus graves, notamment une pneumonie, voire la mort.

Une étude récente réalisée par des chercheurs du marché de l’assurance maladie, Covered California, a révélé qu’un séjour à l’hôpital de 12 jours pourrait coûter un total de 72000 $ en moyenne nationale, ce qui est également influencé par la durée de séjour du patient dans l’unité. de thérapie intensive.

Les patients assurés ne paieraient qu’une partie de cette facture, mais ce montant pourrait atteindre 6 000 $ selon la couverture dont ils disposent. De nombreux plans ont des franchises que les patients doivent payer avant le début de la majeure partie de leur couverture.