L’astéroïde 1998 OR2 passe près de la Terre, suit sa trajectoire ici

Un astéroïde il est très proche du La terreMais les experts se demandent si cela représente un danger pour notre planète.

L’objet mesure deux kilomètres de large et porte le nom 52768 (1998 OR2). Le astéroïde Il a été enregistré par des scientifiques pour la première fois en 1998 et le 29 avril, il a commencé son voyage vers 4 h 46 du matin, heure de Mexico.

Cependant, il est situé à une distance de 6,28 millions de kilomètres de notre planète, soit 16 fois la distance entre le La terre et la La lune.

Ouah. Astéroïde 1998 OR2 dégringolant dans l’espace vu par l’observatoire Arecibo. Ils confirment que la roche spatiale a un diamètre d’environ 2 km et tourne une fois toutes les 4,1 heures. 1998 OR2 fera une approche rapprochée de la Terre en toute sécurité le 29 avril, au plus près, 16 fois plus loin que la Lune🌙 pic.twitter.com/Rf7a4eg0gZ – Opérations ESA (@esaoperations) 24 avril 2020

Le Center for the Study of Near-Earth Objects de la NASA l’a classé parmi les objets proches de la Terre, ou NEO pour son acronyme en anglais, car en raison de ses caractéristiques, il pourrait “provoquer des effets globaux” dans un cas possible. d’avoir un impact sur notre planète.

Anne Virkki, chef du radar planétaire de la Observatoire de Arecibo a considéré que l’astéroïde OR2 de 1998 avait des collines et des crêtes qui simulaient “un masque”. Cet objet passera 3,5 fois plus près de la Terre en 2079, ils continueront donc de surveiller son orbite.

À partir de 13h30 à Mexico, vous pouvez suivre la transmission de l’itinéraire de l’astéroïde sur la chaîne YouTube de Gianluca Masi, fondateur et directeur du portail italien The Virtual Telescope.

