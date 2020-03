L’astéroïde Ryugu a une texture semblable à celle du café lyophilisé

L’astéroïde Ryugu est léger

et moelleux. Les images prises par le vaisseau spatial japonais Hayabusa2 suggèrent que l’astéroïde entier est très poreux,

rapport des scientifiques dans Nature le 16 mars.

«C’est quelque chose comme

café lyophilisé », explique le scientifique planétaire Tatsuaki Okada des Japonais

Agence d’exploration aérospatiale. Si les premières protoplanètes avaient des structures similaires,

cela pourrait signifier que les planètes se sont formées rapidement.

Comme un astéroïde ancien, riche en carbone,

On pense que Ryugu est une capsule temporelle de l’histoire du système solaire. Pour lire ça

histoire, Hayabusa2 a exploré Ryugu de juin 2018 à novembre 2019 et a pris deux échantillons de l’astéroïde pour les ramener sur Terre (SN: 7/11/19).

Hayabusa2 a observé comment le

la surface de l’astéroïde a retenu et libéré de la chaleur, un indice de sa composition et

structure. Les roches denses absorbent lentement la chaleur et la retiennent plus longtemps; plus

les roches poreuses changent rapidement de température, comme le sable sur une plage.

Inscrivez-vous aux dernières nouvelles de Science News

Titres et résumés des derniers articles de Science News, envoyés dans votre boîte de réception

La carte thermique de Ryugu montre que

il est à environ 50% poreux, ce qui signifie

la moitié est constituée de trous, rapportent Okada et ses collègues. Même la plupart des astéroïdes

les gros rochers semblent poreux.

Cette légèreté correspond au

l’idée que Ryugu est un tas de gravats formé après la rupture d’un corps plus grand il y a environ 700 millions d’années (SN: 3/20/19). Mais

les nouvelles observations suggèrent que le corps parent pourrait aussi être poreux.

«Cela pourrait être courant pour

les astéroïdes et même pour les planétésimaux du système solaire primitif », Okada

dit.

Si cela est vrai, cela pourrait avoir de grandes implications sur la vitesse de formation des planètes. Les scientifiques planétaires pensent que le premier système solaire était un endroit violent, avec des protoplanètes en collision, se brisant et se ré-accumulant tout le temps. Les protoplanètes poreuses pourraient se désagréger et se rassembler plus facilement que celles denses, dit Okada. Cela signifie que “l’échelle de temps de la formation planétaire peut être radicalement modifiée”, et les planètes pourraient s’être formées plus rapidement que les scientifiques ne le pensaient, dit-il.