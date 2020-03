La porte-parole du PSOE au Congrès des députés, Adriana Lastra, a vérifié mardi l’attitude de dialogue et d’écoute du PSOE et de l’ERC contre celle de Junts per Cat qui, selon elle, écoute “peu” les Catalans qui Ce qu’ils veulent, c’est mettre fin à la confrontation et se comprendre.

Lastra a fait ces déclarations aux questions des journalistes avant d’assister à un petit déjeuner informatif à Madrid pour le porte-parole de l’ERC au Congrès, Gabriel Rufián.