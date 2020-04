L’athérosclérose progresse rapidement chez les personnes en bonne santé à partir de 40 ans | L’avenir

L’athérosclérose progresse rapidement chez les personnes apparemment en bonne santé à partir de 40 ans, selon une étude du National Center for Cardiovascular Research.

Les résultats de cette recherche révèlent que près de la moitié des personnes apparemment en bonne santé âgées de 40 à 50 ans pourraient développer une accumulation de plaques graisseuses – l’athérome – dans les artères et d’une manière beaucoup plus rapide qu’on ne le pensait auparavant. .

Le Journal de l’American College of Cardiology (JACC) publie aujourd’hui de nouvelles données de l’étude PESA-CNIC-Santander, montrant que les plaques d’athérome se propagent rapidement à travers les artères de sujets asymptomatiques chez 40% des personnes âgées de 40 ans. et 50 ans.

Des chercheurs du Centre national de recherche cardiovasculaire (CNIC), dirigés par le Dr Valentín Fuster, directeur de cet organisme et chercheur principal de l’étude, ont découvert que la progression de l’athérosclérose est directement liée aux facteurs traditionnels des maladies cardiovasculaires: l’âge , sexe, hypertension, cholestérol, tabac et diabète.

L’étude, réalisée en collaboration avec Banco Santander, comprend 4 200 hommes et femmes d’âge moyen en bonne santé suivis par la technologie d’imagerie et les biomarqueurs sanguins depuis plus de 10 ans.

L’utilisation de techniques d’imagerie non invasives, a souligné Valentin Fuster dans un communiqué de presse, “nous permet d’identifier la progression et de détecter la progression de la maladie plus tôt qu’avec d’autres marqueurs classiques”, ce qui nous permettra de faire avancer l’identification des les personnes à risque plus élevé et qui pourraient bénéficier d’interventions précoces.

Grâce à ces techniques d’imagerie, en particulier les techniques les plus simples, les plus accessibles et sans rayonnement, a expliqué le Dr Borja Ibáñez, directeur de la recherche clinique au CNIC, “nous pouvons détecter et quantifier le fardeau ou le volume de la maladie athérosclérotique et le surveiller à partir d’un seul précisément pour identifier rapidement les personnes susceptibles de bénéficier d’une prévention plus intensive. “

Les récentes lignes directrices européennes sur la prévention 2019 reconnaissent l’utilité d’évaluer l’athérosclérose avec des techniques d’imagerie pour évaluer le risque chez les individus au-delà des facteurs de risque conventionnels – âge, sexe, hypertension, cholestérol, tabac et diabète -, souligne-t-il la même note.

Le plus souvent, la maladie athérosclérotique – caractérisée par le dépôt de substances lipidiques sur les parois des artères – est détectée à un stade avancé, lorsqu’elle a déjà provoqué des événements cliniques tels que l’infarctus du myocarde, un accident vasculaire cérébral ou autres.

La même source a précisé que le traitement de ce type de pathologies, lorsqu’il a déjà donné des symptômes, est limité puisqu’un pourcentage élevé d’individus touchés voit leur qualité de vie diminuée et, d’autre part, il représente un coût économique élevé pour le patient. du système de santé.

“Jusqu’à cette étude, la première à analyser la progression de l’athérosclérose à intervalles fréquents, on pensait que cette maladie progressait très lentement tout au long de la vie. Cependant, contrairement à cette idée, ladite progression est très rapide de 40 pour cent des cas analysés “, a assuré le Dr Ibáñez.