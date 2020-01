L’athlétisme resserrera les normes de chaussures par Nike Vaporfly: sources

Par Mitch Phillips et Kate Kelland

LONDRES, 24 janvier (.) – L’organisme directeur de l’athlétisme resserrera les règles de la technologie de la chaussure, ont déclaré deux sources proches du dossier, après que la célèbre marque Vaporfly de Nike ait aidé à établir des records de course, ce qui a causé débat sur la question de savoir s’il s’agissait d’un “dopage technologique”.

World Athletics, l’instance dirigeante du sport, annoncera les résultats d’un examen de la technologie utilisée dans les chaussures de route et de piste fin janvier.

Les coureurs amateurs peuvent continuer à porter des chaussures fluorescentes, a déclaré World Athletics. Vaporfly combine une plaque de carbone et une mousse compressée ultra-élastique et est souvent vue sur les lignes de départ à travers le monde.

“World Athletics convient définitivement qu’il devrait y avoir plus de clarté sur ce qui est autorisé dans le sport d’élite et dans nos compétitions”, a-t-il déclaré dans un communiqué à ., ajoutant que tout changement devrait être ratifié par son conseil.

“Ce n’est pas notre travail de déterminer le marché de la chaussure pour tout le monde. Si les gens veulent courir un marathon avec Vaporfly ou une autre chaussure, ce n’est pas notre travail de l’empêcher. Mais si quelqu’un veut un record reconnu, alors il se qualifie comme élite et doit se conformer à la Règles”.

Interrogé sur la révision et un éventuel changement de règles, Nike a déclaré: “Nous respectons l’IAAF (aujourd’hui World Athletics) et l’esprit de ses règles. Nous ne fabriquons pas de chaussures de course qui produisent plus d’énergie que le coureur n’en dépense. “.

Des scientifiques du sport ont écrit dans le British Medical Journal que la Vaporfly diffère des chaussures de course conventionnelles de trois manières: elle a des plaques en fibre de carbone intégrées, sa semelle intérieure est en mousse super-condensée et sa semelle intérieure est particulièrement épaisse.

“Chacun de ces composants a des caractéristiques de conception qui réduisent les pertes d’énergie isolées et, peut-être plus, combinées”, ont-ils déclaré.

(Rapport de Kate Kelland et Mitch Phillips; édité en espagnol par Javier López de Lérida)