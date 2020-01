L’Atlético de Madrid atteint la finale de la Super Coupe d’Espagne avec une surprenante victoire contre Barcelone

YEDA, 9 janvier (.) – L’Atletico Madrid a remporté une impressionnante victoire 3-2 contre Barcelone jeudi pour réserver une place en finale de la Super Coupe d’Espagne renouvelée tenue en Arabie saoudite, où ils affronteront dimanche un nouveau derby Real Madrid.

L’Argentin Angel Correa a marqué le but qui a scellé la victoire “matelas” à la 86e minute, un triomphe qui semblait peu probable pour ceux menés par Diego Simeone contre un club qui a dominé pendant de longs passages du match et auquel le VAR avait annulé deux buts .

“Nous avons fait un match difficile, nous avons bien commencé mais ils étaient supérieurs, ils nous ont emmenés jouer dans notre secteur. En première mi-temps, nous n’avons pas pu sortir de cette pression”, a déclaré l’entraîneur du “matelas” Diego Simeone après le match. “Au cours des 15 dernières minutes, nous étions plus forts.”

Koke, à peine entré sur le terrain, a ouvert le score pour l’Atlético au début de la deuxième mi-temps, mais Lionel Messi a égalé à la 51e minute après avoir remporté une balle fendue au bord de la surface. Peu de temps après, la star argentine a encore marqué, mais le but a été annulé d’une main après l’examen du VAR.

Antoine Griezmann a placé le Barça en tête du tableau des scores à 65 avec une tête sur la ligne de but et le match semblait clos lorsque Gerard Piqué a prolongé l’avance du Barca quelques instants plus tard, mais le score a également été invalidé par le VAR, ce une fois pour un hors-jeu millimétrique par Arturo Vidal.

Atleti avait passé la majeure partie de la seconde moitié à essayer d’arrêter les attaques du Barça, mais avait trouvé un sauveteur lorsque Vitolo, qui avait sauté sur le terrain depuis le banc, avait été abattu à l’intérieur de la zone par le gardien Neto et l’attaquant Alvaro Morata à égalité. du point pénal à 81.

Le gardien brésilien, qui a remplacé Marc-André ter Stegen, blessé, était également responsable du but de la victoire d’Atleti, avec une faible résistance contre un tir de Correa qui s’est retrouvé dans le filet et a couronné un match incroyable.

Nous avons fait un match très complet, à l’exception de choses très spécifiques qui nous ont beaucoup punis “, a déclaré l’entraîneur de Barcelone Ernesto Valverde après le match. Nous avons eu quelques situations de vols dans lesquelles l’Atlético nous retourne. match (…) Aujourd’hui, nous avions tout pour gagner, mais nous n’avons pas réussi. “

