L’Atlético est troisième, Getafe quitte la zone des champions

L’Atlético de Madrid est revenu à Villarreal (3-1), ce dimanche à l’issue du 25e tour de la Ligue espagnole, et s’est hissé à la troisième place de la Ligue espagnole, qui occupait jusqu’à présent Getafe, qui est descendue à la cinquième place après être tombé 3 à 0 à domicile contre Séville (4e).

La course aux qualifications pour la Ligue des champions a attiré l’attention ce dimanche et l’Atlético en a profité pour monter sur le podium, avec les mêmes points que Séville et un sur Getafe.

Concernant la deuxième position, l’Atlético s’est approché de 10 points du Real Madrid, qui s’est incliné samedi 1-0 dans le domaine de Levante (10e). L’équipe blanche a perdu par ce revers la direction, qui est maintenant pour Barcelone, qui a écrasé Eibar (16e) 5-0 avec quatre buts de Lionel Messi et s’est retrouvé avec deux points de plus que les élèves de Zinedine Zidane une semaine de la Classique .

– Grande semaine rojiblanca –

Après sa prestigieuse victoire mardi lors du match aller de la Ligue des champions contre Liverpool (1-0), l’Atletico est revenu faire le bonheur de ses supporters malgré le Villarreal (7e), qui a débuté pour la première fois en sa première histoire avec onze joueurs espagnols, avait progressé au 16e avec un but extérieur à la zone de Paco Alcácer.

Le nul de l’Atlético est venu en 40, lorsque le Croate Sime Vrsaljko a suspendu un ballon dans la surface et l’Argentin Angel Correa a mis le pied dans la surface pour reprendre le 1-1 avant la sortie du gardien.

Correa a ensuite donné le laissez-passer pour Koke Resurrection (64) pour signer le deuxième. Avec un tir de l’avant de la surface, le Portugais Joao Felix, parti en tant que remplaçant, a mis la finale 3-1 sur 74.

“La deuxième mi-temps a peut-être été l’une des meilleures que nous ayons jouées”, a déclaré l’entraîneur argentin des “matelas”, Diego Simeone.

Avec ce retour, l’Atletico en a profité pour monter sur le podium après la défaite peu avant Getafe, nettement dépassé (3-0) dans son stade par un rival direct, Séville.

L’Argentin Lucas Ocampos (minute 43) a ouvert le score dans le Colisée en poussant la passe de la mort de Sergio Reguilón au filet.

Le Brésilien Fernando a marqué le deuxième de Séville en 67, poussant le ballon au-dessus de la ligne après un tir en demi-finale de son coéquipier néerlandais Luuk De Jong.

Fernando a ensuite donné son aide pour la troisième et dernière victoire de Séville, en 75, lorsque le Français Jules Koundé a envoyé un tir croisé pour la finale 3 à 0.

Avant ce match dans la ville du sud de Madrid, Séville avait cinq matchs consécutifs sans victoire, en tenant compte de toutes les compétitions.

Getafe, qui avait brillé jeudi en s’imposant 2-0 à l’Ajax hollandais en Europa League, a enchaîné une deuxième défaite en championnat suivie de celle subie le week-end dernier sur le terrain du FC Barcelone 2-1.

“Nous avons subi une défaite douloureuse, excessive à mes yeux. Nous irons toujours pas à pas, match par match, sans oublier qui nous sommes”, a déclaré l’entraîneur de Geta, José Bordalás.

– El Espanyol, plus coulé –

Dans le reste des matchs de dimanche, il a souligné la nouvelle défaite de l’Espanyol (20º) colista, de plus en plus coulé. Cette fois, il a perdu 2-1 contre Valladolid (15e) et est à cinq points du Celta de Vigo (17e), ce qui marque le salut.

Plus tôt, également ce dimanche, un doublé de l’attaquant vénézuélien Darwin Machís a donné à Grenade (9e) trois points (3-0) au stade El Sadar de Osasuna (12e).

Ces mêmes unités accumulent l’Athletic Bilbao (11e), après avoir été retrouvée (2-1) par Alavés (14e) lors du deuxième match ce dimanche.

Les “ lions ” se sont avancés avec un objectif de Raúl García (17), mais Lucas Pérez a égalisé le penalty peu après (28) et Rodrigo Ely (90 + 1) donnerait la victoire aux Vitorians sur la corne.