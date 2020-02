L’Atlético Madrid de Simeone bat Villarreal dans la Wanda Metropolitana

Même sous l’influence de son impressionnante victoire contre Liverpool (1-0), l’Atlético de Madrid reprend le combat le plus serré jamais disputé pour les places en Ligue des champions et la défense de la quatrième position contre la menace de Villarreal, Seulement deux points ci-dessous.

Déjà dans le dernier tiers du tournoi, avec la lutte pour le championnat déjà exclusivement pour Barcelone et le Real Madrid, les deux sièges restants pour la Ligue des champions sont ouverts, sans aucune certitude pour personne et entre six candidats; des 42 de Getafe, troisième, des 38 de Valence, huitième, La Real Sociedad, l’Atlético Madrid, Villarreal et Sevilla sont également en course.

Il n’y a pas de meilleure victoire pour lui que de remporter la meilleure équipe du monde aujourd’hui, l’actuel champion d’Europe, quand personne n’intuit une telle victoire, sauf lui-même. C’est ce que l’Atlético a réalisé en battant Liverpool, quand il a récupéré toutes les essences qui l’ont dirigé vers le sommet avec Simeone.

Garé que 1-0 jusqu’à la prochaine visite décisive à Anfield le 11 mars, la Ligue concentre désormais chaque mouvement de l’équipe de Madrid, qui doit donner encore plus de vol à la route qui a commencé mardi et la transférer à la compétition espagnole, dans laquelle Il n’a pu battre qu’un de ses cinq derniers duels (1-0 contre Grenade), avec deux nuls (0-0 avec Leganés et 2-2 avec Valence) et deux défaites (1-0 avec le Real Madrid et 2-0 avec Eibar).

Cette séquence de résultats, typique de l’irrégularité manifeste de l’Atlético dans cette course, l’a définitivement séparé de la Ligue et l’a laissé dans le moment incertain qu’il est maintenant. Toujours dans une demande insistante de victoires.

Villarreal n’est plus dans le top quatre depuis décembre 2016, mais il est maintenant dans l’un des meilleurs moments de la saison, et certains des précédents, ajoutant déjà une série de six victoires, deux nuls et seulement deux défaites Au cours des dix dernières réunions.

Il est prévu un onze matelas quasiment identique à mardi dernier contre Liverpool à l’exception d’une variante: l’entrée de Víctor Machín, «Vitolo», de Thomas Lemar, en baisse en raison d’une blessure musculaire. Diego Costa et José María Giménez resteraient toujours sur le banc de départ, après avoir surmonté leurs blessures respectives.

A Villarreal, son entraîneur, Javier Calleja, a la bonne nouvelle de la reprise d’Alberto Moreno et Manu Morlanes, bien que ce dernier n’ait pas été convoqué, laissant Bruno Soriano comme seul joueur à l’infirmerie, tandis que Quintillà et Chakla ont été exclus par décision technique.

Stade: Wanda Metropolitano.