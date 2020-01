L’Atlético Madrid soutient DT Simeone après son élimination historique en Copa del Rey

MADRID, 24 janvier (.) – Le PDG de l’Atlético, Miguel Angel Gil Marín, a soutenu l’entraîneur Diego Simeone et l’équipe “matelas” vendredi après l’élimination humiliante en huitièmes de finale de la Copa del Rey contre Cultural Leonesa de la troisième division du football espagnol.

La chute de 2-1 en prolongation a laissé l’équipe rojiblanco hors de la Coupe dans cette instance pour la première fois depuis 2011, lorsqu’une défaite contre Albacete a entraîné le licenciement de Gregorio Manzano et l’embauche de Simeone.

La défaite contre Leonesa est survenue quelques jours après que l’équipe a perdu 2-0 avec Eibar pour la ligue locale, ce qui a laissé ceux menés par Simeone troisième à huit points derrière les leaders, Barcelone et Real Madrid.

“Cela a été un coup dur et inattendu pour tous les athlètes. Je comprends parfaitement et je partage avec nos fans cette grande déception, mais nous ne devons pas évaluer la situation du club à partir de la passion et de la douleur des deux derniers résultats”, a déclaré Gil Marín dans un communiqué. libérer

“Nous devons être responsables et valoriser ce que nous sommes, où nous sommes et ce que nous avons accompli en tant que club avec ce personnel d’entraîneurs et avec ce personnel”, a-t-il ajouté.

Entre les mains de Simeone, l’Atlético a cassé en 2014 le domaine de neuf ans du Real et du Barça en championnat. Il a également atteint deux finales de Ligue des Champions et remporté deux titres de Ligue Europa et une Copa del Rey.

Mais cette saison, il a raté des joueurs influents comme Antoine Griezmann, Rodri, Juanfran, Diego Godín, Lucas Hernández et Filipe Luis, qui ont quitté le club l’année dernière.

“Au cours de la dernière décennie, nous avons disputé de nombreuses finales, nous avons remporté 9 titres et nous nous sommes consolidés parmi les grandes équipes d’Europe. Cela nous a permis cette saison d’avoir l’une des plus appréciées du continent”, a déclaré le leader.

“Mon obligation en tant que PDG est de protéger tout le travail qui a été accompli ces dernières années et qui nous a donné tant de succès”, a-t-il ajouté.

(Rapport de Richard Martin. Édité en espagnol par Javier Leira)