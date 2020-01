L’Atlético Madrid tourne un match incroyable et bat Barcelone en demi-finale de la Super Coupe d’Espagne

Barcelone 2020 n’a pas démarré de la meilleure façon, alors essayez contre l’Atlético de Madrid reprend son élan en demi-finale de la Super Coupe d’Espagne dans la ville saoudienne de Djeddah.

Le match a commencé avec l’équipe de Ernesto Valverde déterminé à prendre possession du ballon et à générer des situations d’occupation. Cependant, avec Messi plus retardé, même parfois en jouant derrière Arturo Vidal, il était difficile pour le joueur du Barça d’approcher le but rival. De son côté, l’ensemble dirigé par Simeone Il s’est consacré à attendre et à parier sur un retour de bâton, mais la récupération au milieu de terrain était pratiquement nulle, donc le début d’une éventuelle contre-attaque dépendait directement de l’erreur des Catalans.

Barcelone avait les meilleures chances quand Messi Il s’est jeté sur le côté. À gauche, il a rejoint Jordi Alba et a pu terminer le but pour la première fois, bien qu’Oblak ait couvert son tir. Puis, à droite, il a pu déborder, mais ses tentatives n’ont pas réussi.

Il Atlético Madrid il a eu sa première situation dans la demi-heure du match, lorsque le Mexicain Forgeron le ballon arrêté fit de Neto, le gardien brésilien qui remplaça Ter Stegen. Mais le Colchonero semblait satisfait de sa position d’attente et de retard sur le terrain, donc, grâce à une nouvelle intervention d’Oblak pour étouffer le cri de Griezmann, la première mi-temps s’est terminée sans buts.

Le complément a commencé de la meilleure façon pour les fans, car les objectifs sont venus. A 20 secondes, après une perte de Arturo Vidal, Correa était présent Koke et il a défini de côté quand il était main dans la main avec Neto pour déclencher l’euphorie d’Aleti. Simeone ne savait pas que cela ouvrirait la porte au spectacle de Barcelone.

Six minutes plus tard, il est apparu Messi pour faire correspondre les actions. Luis Suarez Il a abaissé un centre pour que l’Argentin arrive par l’avant et celui-ci, après avoir verrouillé et remporté le ballon dans la zone, a secoué de la droite au premier bâton pour établir le 1 à 1. L’Argentin a également célébré le 2 à 1, après une grande jeu individuel, mais le VAR l’a annulé par une main présumée.

Avant 20 minutes de la seconde mi-temps, Barcelone pourrait en profiter. Un centre pour la course de Jordi Alba de gauche à Luis Suarez libre dans la surface à tête, mais Oblak a rejeté le ballon. Le rebond est tombé sur le front de Griezmann qui sans difficulté poussa le ballon au but et ne le cria pas pour son passé dans la surface madrilène.

Le VAR a de nouveau agi pour annuler un but Valverde à 25 minutes quand Messi il a soulevé un centre pour Vidal et celui-ci a abaissé la balle pour que Piqué convertir La technologie a averti que le milieu de terrain chilien était juste en avance sur la ligne du dernier défenseur de l’Atlético lorsque l’Argentin a exécuté le coup franc et que tout n’était nulle part.

Quand tout semblait liquidé, Sergio Busquets perdu une balle en sortant, Morata a profité et fuit rapidement pour que Vitolo Échapper main dans la main et être renversé par Net dans la zone. L’arbitre n’a pas hésité et a accusé Morata changé par but alors qu’il restait encore 10 minutes.

Le Barça, vainqueur de la dernière Supercoupe contre Séville en août 2018, cherche à revalider le titre en un nouveau format du concours en tant que home run, il affronte le vainqueur et le finaliste de la ligue ainsi que les finalistes de la Copa del Rey. En première demi-finale, avec des buts de Tony Kroos, Isco et Luka Modric, Le Real Madrid a battu Valence 3-1 et attend déjà son rival.

Au stade King Abdullah de Djeddah, ceux dirigés par Ernesto Valverde veulent offrir la première victoire de l’année à leurs fans, après avoir fait match nul 2-2 avec la ligue colista, Espanyol, lors du derby catalan le week-end dernier. Le tirage au sort a conduit à Le Real Madrid est en tête du classement de la ligue, remettant en cause le travail de l’entraîneur Ernesto Valverde, qui depuis le début de la saison est la cible de critiques pour le match de l’équipe.

Une victoire contre l’Atlético de Madrid servirait à effacer ce faux pas et à se rapprocher de la Super Coupe. Le Barça arrive avec son redoutable trio offensif «GSM»: Luis Suárez, Griezmann et Lionel Messi, mais il ne pourra pas compter sur son gardien blessé Marc André Ter Stegen.

L’Atletico, après sa victoire sur Levante samedi dernier 2-1, a réussi à placer cinq points du Barça et du Real Madrid dans la Ligue. Le match sera à nouveau une nouvelle opportunité pour le jeune attaquant portugais Joao Felix, vedette de l’Atlético cette saison, mais qui a du mal à décoller dans l’équipe rojiblanco.

«Nous devons travailler ensemble et être ensemble sur le terrain. Nous ne pouvons pas nuire individuellement », a déclaré l’attaquant portugais sur le site Web de son club. Diego Costa se remettant toujours de son opération de hernie discale cervicale, Álvaro Morata devrait accompagner les Portugais dans l’attaque des matelas.

Simeone cherchera contre le Barça à franchir une nouvelle étape vers ce qui serait la troisième Super Cup de rojiblanca, après quoi L’Atlético a gagné en 1985 et en 2014, Ce dernier est déjà aux commandes de l’Argentin.

Barcelone: ​​Net; Roberto, Piqué, Umtiti, Alba; Arturo Vidal, Busquets, De Jong; Messi, Suarez et Griezmann. Entraîneur: Ernesto Valverde.

Atlético de Madrid: Oblak; Trippier, Felipe, Savic, Lodi; Correa, Thomas, Herrera, Saul; Joao Felix et Morata. Entraîneur: Diego Simeone (ARG)

HEURE: 19h00 GMT (16h00 ARG / CHI / URU – 15h00 MEX – 14h00 PER / COL)

TV: DIRECTV SPORTS / 1610

STADE: King Abdullah Sports City