L’Atlético Nacional remporte ses débuts en championnat avec les buts de Barrera et Duque | Réseaux sociaux sportifs

Le milieu de terrain Jarlan Barrera et l’attaquant Jefferson Duque ont marqué dimanche les buts avec lesquels l’Atlético Nacional a gagné 2-0 contre le nouveau promu Pereira à ses débuts dans le tournoi d’ouverture, qui a pour premier leader le champion d’Amérique qui a gagné 3- 1 à la Oil Alliance.

Le vice-champion junior a commencé la ligue avec son pied droit et a battu La Equidad 2-0 avec les buts de Miguel Borja, la signature la plus célèbre du tournoi, et le vétéran Teo Gutierrez, leader de l’équipe de Barranquilla.