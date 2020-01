L’Atlético de Madrid, malgré sa domination au cours de la première demi-heure, ne parvient pas à profiter de ses chances et laisse tout en suspens pour la seconde moitié (0-0) dans le match de la Copa del Rey qui affronte la culture et le sport Leonesa dans le stade Kingdom of León.

La mise en scène de l’Atlético de Madrid n’a pas spéculé, avec une attaque continue depuis le début, enfermant un volontaire culturel dans sa région qui les a vus et voulait rétrécir l’eau.