L’Atlético pointe un point à Séville mais il est neuf de Barcelone | Sports pratiques

Il Athlète de Madrid rayé un point dans sa visite ce dimanche pour Séville (2-2) mais les possibilités de revalider le titre du Première Iberdrola rester à neuf points du leader Barcelone, qui a battu samedi Rayo Vallecano 3-1.

Un but précis à la 72e minute de Séville Angela Sosa et avant son exequipo a donné la cravate à l’athlétique, qui est toujours allé remorquer les lieux. Un peu dans son propre but quatre minutes après Carmen Menayo a été neutralisé en 27 par le Colombien Leicy Santos, bien qu’en 48 la cafetière aussi Isabella Echeverry Il a remis le cadre hispanique au sommet.

Enfin, le but de Sosa a scellé la cravate, quatrième des matelas de ce parcours, tandis que Séville s’éloigne de la zone dangereuse de la table.

Le Barça s’échappe

Barcelone avait ajouté samedi sa quinzième victoire en 16 matchs disputés dans la catégorie la plus élevée du football féminin en battant 3-1 à Ray Vallecano, ce qui permet aux azulgrana d’étendre la marge avec les rojiblancas à neuf points.

Ce sont les joueurs de Rayo qui ont réalisé au premier tour le seul point que les joueurs de Barcelone ont donné jusqu’ici dans le championnat, mais ils n’ont pas été surpris et après 24 minutes Patri Pebble le premier a marqué.

Condamné avec un double Jenni Beautiful (min. 26 et 61) pour consolider premier producteur avec un total de 18 cibles. Une minute après 3-0 marqué pour les vallecanas Sheila Garcia pour définir la finale 3-1.

Lors du dernier match de samedi, le Lift Il soutenait de plus en plus son objectif de répéter la troisième place de cette campagne. Il a gagné par un net 3-0 à Société réelle avec des objectifs de Claudia Zornoza, Ona Battle et le brésilien Jucinara Thais Soares. Il est à quatre points de l’Atlético.

Nouveau revers d’Athletic

À l’envers pour un autre des grands qui aspire à être troisième, le Athlétique, tombé sans rémission dans le fief de Madrid CFF 4-1, lors d’une rencontre déjà résolue à 20 minutes pour les locaux avec trois buts d’écart. Les lionnes sont sixième à neuf points du Levant.

Il Valence n’a pas eu lieu samedi d’un match nul à un avant le colista Espanyol, le seul qui ne connaît toujours pas la victoire et qui cumule quatre matchs.

Mari Paz Vilas Il est passé à l’équipe valencienne à 21 minutes. L’expulsion dans 56 des Naiara Beristain aidé les Espagnols à atteindre le niveau du concours au moyen de Cristina Baudet en 62.

EDF Logroño et Granadilla Tenerifeà égalité un peu aujourd’hui pour rester au milieu du classement et la Talon suivez votre parrain en gagnant 1-3 en Huelva

La journée se termine cet après-midi avec le Sports, la plus grande menace pour Levante en troisième position, et l’avant-dernière Betis.

