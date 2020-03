L’ATP et la WTA annoncent des mesures de prévention contre les coronavirus

Quelques jours avant le début du tournoi d’Indian Wells (Californie), l’ATP et la WTA ont annoncé samedi une série de mesures visant à prévenir d’éventuelles infections du coronavirus dans le monde du tennis.

“Étant donné que l’épidémie de COVID-19 continue de susciter des inquiétudes à l’échelle mondiale, l’ATP et la WTA ont annoncé conjointement une série de mesures de précaution sanitaire qui seront appliquées lors des événements à venir”, notamment le BNP Paribas Open en Inde. Wells, le Miami Open et le WTA Volvo Car Open à Charleston, ont déclaré les associations de tennis masculine et féminine dans un communiqué conjoint.

Selon les nouvelles mesures, les mains ne peuvent pas être serrées sur le terrain et les enfants volontaires recevront des gants et ne toucheront pas les serviettes ou les boissons des joueurs pendant les matchs.

Les joueurs de tennis auront pour consigne de ne pas distribuer de serviettes, de bandeaux ou de chemises usagées qui sont parfois remises aux fans en souvenir.

Les joueurs n’accepteront pas de stylos, balles ou autres objets autographiés.

“La santé et la sécurité de nos joueurs, de nos fans et de notre personnel sont primordiales et, tant que l’épidémie de COVID-19 continue, ce sont des précautions de bon sens que nous devons prendre”, ont déclaré l’ATP et la WTA.

“Nous continuons de surveiller cela [la situación del brote] quotidiennement, en travaillant avec nos joueurs et nos tournois, ainsi qu’avec les autorités de santé publique à mesure que la situation évolue à l’échelle mondiale “, ont-ils ajouté.

Les organisations ont déclaré que ces règles seront fixées lors de tous les événements “pendant la saison du printemps 2020”.

Les conseillers d’Indian Wells avaient précédemment annoncé des mesures préventives pour le tournoi, notamment la livraison de gants pour les récupérateurs de balles, les travailleurs des stands de nourriture et les bénévoles aux entrées.

Plus de 250 postes de désinfection des mains ont été installés sur les lieux et les parties communes seront nettoyées quotidiennement avec une application antivirale.

Vendredi, le tournoi a également annoncé que les fans qui préfèrent ne pas y assister pourraient demander le remboursement des billets ou leur remplacement pour les billets d’ici 2021.

Au total, plus de 400 personnes ont été infectées par le virus et au moins 19 sont décédées aux États-Unis, selon un décompte de l’. basé sur des chiffres officiels.