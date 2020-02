L’attaquant Antoñín (Málaga), nouvelle signature de Grenade jusqu’en 2024 | Sports

Grenade et Malaga ont annoncé lundi le transfert de l’attaquant Antonio Cortés «Antoñín» au club de Grenade, avec lequel il s’engage pour le reste de la saison et quatre autres, jusqu’en juin 2024, en échange de 1,5 million d’euros plus un montant supplémentaire pour atteindre une série d’objectifs.

Antoñín, 19 ans et élevé dans la carrière malaguista, avait un record professionnel avec la première équipe depuis la fin du dernier marché d’hiver et contrat en vigueur avec Malaga jusqu’en 2023, après sa récente rénovation, avec une clause de résiliation de trois millions euros qui doubleraient à partir de juillet.