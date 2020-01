L’audio d’un des rugbiers de la prison: “Nous sommes sortis pour nous amuser et la vie nous a joué un tour, mais ce n’est pas pour ça que je vais me condamner”

Au cours des dernières heures, l’audio de l’un des 10 joueurs de rugby arrêtés pour le meurtre de Fernando Báez Sosa était connu, dans lequel il reconnaît la responsabilité du groupe, mais met en garde contre la participation que chacun aurait eu. “Nous sommes sortis pour nous amuser et la vie nous a joué un tour, mais ce n’est pas pour ça que je vais me condamner, je ne vais pas m’abandonner”, l’entend-on dire à Lucas Pertossi.

Le message vocal a été diffusé par Telefe. Lucas est un cousin des frères Ciro et Luciano Pertossi, également inculpé dans l’affaire. Dans l’audio, il soutient que “Tout le monde connaît le rôle qu’il a joué dans le combat et se prendre en main”.

Bien qu’il ait exprimé quelques regrets pour le meurtre de Fernando en déclarant: «Ça fait mal ce qui s’est passé, ruinant une famille»Il a immédiatement fait référence à ses amis et a souligné que “je ne les laisserai pas mourir”. “Nous sommes un groupe qui est sorti pour s’amuser et nous avons eu une vie difficile, mais ce n’est pas pourquoi je vais me condamner, ni je vais m’abandonner.” Pour fermer: “Ce serait très égoïste de penser à moi (sic), je ne pense qu’à la famille que nous détruisons.”