L’augmentation des cas en Iran et en Chine commence à inquiéter les cas importés | La société

Des inquiétudes grandissent concernant le coronavirus en Iran, où 54 personnes sont déjà décédées, dont 11 au cours des dernières 24 heures, et 385 nouvelles infections ont été confirmées, selon les chiffres fournis par le porte-parole du ministère de la Santé, Kianush Yahanpur.

L’Iran, un pays qui applique plus de restrictions pour prévenir la propagation de la maladie, est devenu le troisième pays avec le plus grand nombre de nouvelles infections, après la Corée du Sud et la province chinoise du Hubei, où l’épidémie est originaire.