Laura Bozzo possède des taches de rousseur plus audacieuses que jamais

La conductrice péruvienne se tourne vers les réseaux sociaux Laura Bozzo présume que ses taches de rousseur sont plus audacieuses que jamais Sa publication est proche d’atteindre 9 mille likes

En pleine quarantaine, la conductrice péruvienne Laura Bozzo se tourne vers les réseaux sociaux en se vantant de ses taches de rousseur plus audacieuses que jamais.

Sur le point d’atteindre 9000 likes, dont la chanteuse Noelia et l’actrice Anel Noreña, ex-femme de José José, cette publication est disponible sur le compte Instagram officiel de Laura Bozzo, née en 1951 au Pérou.

« Travailler à Acapulco pour Laura sans censure, merci de m’envoyer vos histoires, je suis ici pour vous soutenir », a indiqué la conductrice péruvienne accompagnant cette paire d’images et ses partisans se sont immédiatement exprimés, bien qu’avant, l’avocat et docteur en droit également, ait exprimé : « Je les aime ».

Un internaute n’a rien sauvegardé et a partagé le texte suivant adressé à Laura Bozzo: «Laura, ton retour n’est certainement pas agréable, c’est dommage que tu penses que Américo (Garza) et (Karla) Panini ont raison quand c’est Américo qui a introduit les filles dans cette situation. Vous allez ou allez mener une entrevue avec ces voyous sans avoir fait une enquête approfondie. La famille Luna (du regretté comédien Karla Luna) mérite également la même importance que cela. »

Laura Bozzo n’était pas silencieuse et a répondu comme ceci: «Merci pour ce commentaire. Pour commencer, je ne soutiendrais jamais la trahison, ok. Deuxièmement, la seule chose que je recherche, c’est que les filles de Karla Luna voient leurs grands-parents et leurs frères et sœurs, qui, soit dit en passant, ne voulaient pas parler du programme, mais cela n’a pas d’importance pour moi, ok, elles travaillent toutes pour moi, je veux que ces filles aient une vie heureuse, c’est tout. «

Et ce que le conducteur péruvien, qui présume que ses taches de rousseur sont plus audacieuses que jamais en quelques images, n’a pas eu, c’est que plus de gens répondraient à son commentaire, certains pour et d’autres contre.

« Elle dit toute la vérité, mille respects pour elle en tant que communicatrice », « Le paradis est gagné, Laura, et certainement, vous réaffirmeriez à quel point vous êtes ching. Il ne connaît pas la tranquillité d’esprit que cela nous donne beaucoup de gens « , » Sur Twitter, vous avez nié que vous ne vous impliqueriez pas dans ce sujet et maintenant il s’avère que vous allez également défendre la cause, ce que vous voulez, c’est vous accrocher à ces ragots, vous voulez évaluer pour votre Programme ».

D’un autre côté, une admiratrice a été agréablement surprise de voir que Laura Bozzo a montré ses taches de rousseur plus audacieuses que jamais: « Tu es jolie parce que tu te montres comme tu es », ce à quoi le chauffeur péruvien a répondu: « Je vaux ce que pense, je m’aime et je suis très heureux. «

Plusieurs personnes ont réagi à cette confession et se sont ainsi exprimées: « Telle est l’attitude », « Oups, non, ces terribles lèvres desséchées et pelées, je peux vous donner quelque chose à porter », « Divine et élégante », « Cette attitude de son , Mme Laura, je vous aime, vous êtes très jolie de cœur, avec de nobles sentiments « , » Belle femme à l’intérieur comme à l’extérieur « , » Je vous soutiens ma Laura, pa’lante, que vous avez toujours été une femme de défis et Vous l’avez démontré ».