Laura Flores fait peur à ses followers avec une photo naturelle

L’actrice et chanteuse mexicaine fait peur à ses followers Laura Flores se montre au naturel “Cette quarantaine a montré la réalité”, lui disent-ils.

Quelle surprise a été celle qui a été prise par les adeptes de l’actrice et chanteuse mexicaine Laura Flores, qui avaient peur de la voir dans la nature, à moitié finie au milieu de l’embellissement.

À travers une publication disponible sur le compte Instagram officiel de Suelta la sopa, et qui est à ce jour proche de 150 000 reproductions, Laura Flores a exprimé ce qui suit:

«Je suis plus jolie que tout. Ça va? Cette quarantaine m’a obligé à peindre mes cheveux. Je le peins toujours seul, mais maintenant, pour être honnête, j’avais été très paresseux et j’avais les cheveux gris, c’est-à-dire, à Sara García, chez la grand-mère du Mexique. »

L’actrice et chanteuse mexicaine de 56 ans a avoué qu’elle se peignait aussi les sourcils et qu’en ce moment elle avait l’air malveillante, laissant échapper un rire bruyant puis disant: «Qu’est-ce que tu fais pour être jolie. Ici, j’attends que cela prenne le temps de me laver les cheveux. Ainsi, en quarantaine, peignant mes cheveux.

Immédiatement, les adeptes de Laura Flores ont réagi à cette publication: “Cette quarantaine a montré la réalité”, “Mais c’est grand-mère Laura Flores”, “Mon Dieu, les années sont lourdes”, “Laurita, s’il vous plaît, fin se maquiller »,« Ces chirurgies n’ont plus d’effet »,« Mais quel besoin? ».

Quand il a semblé que tout allait s’arrêter là, l’actrice et chanteuse mexicaine, mariée à Matthew Flannery, a continué à recevoir des commentaires des internautes, qui ont montré leur surprise en la voyant dans le naturel:

“La quarantaine nous rend plus naturels”, “Oh, mon Dieu, ça a l’air catastrophique”, “Et si, on devait donner du crédit au maquillage”, “Quelle frayeur, oh mon Dieu”, “Laura, mais non les sourcils sont uniformes ».

Pour sa part, un internaute a envoyé un message énergique avec une dédicace à Laura Flores: «Wow, mais elle est devenue vieille. La vérité est que cette quarantaine a réussi à voir les gens tels qu’ils sont. “

«Aujourd’hui, nous les connaissons tels qu’ils sont !!! Pas avec autant de maquillage !!! “,” Bien sûr, aucun artiste n’est rien sans leur production de beauté et de maquillage qu’ils font à la télévision “,” Aha, dis-moi, voyons, je suis sûr qu’elle a plus de 50 ans, arrière-arrière-grand-mère peut être toi déjà “,” Cette chirurgie du visage l’a tuée. Je ne la connaissais pas. Elle ressemble à La Chupitos »,« Maintenant, elle imite La Venenosa avec «Je suis très jolie» », ont déclaré d’autres utilisateurs.

Un adepte de ce compte Instagram a voulu faire une blague après avoir vu l’actrice et chanteuse mexicaine Laura Flores al natural: “Tu te montres comme tu es, 90 ans, calme, on te comprend.”

“La vérité est que le maquillage fait des merveilles”, “Tu ressembles à Tronchatoro, sérieusement oui”, “Mon Dieu, que lui est-il arrivé?”, “Maintenant, si tu as encore plus trafiqué”, “Oh, mon Dieu, il a l’air à Cristian Castro “,” De belles femmes endommagent leurs visages et leurs traits avec ces chirurgies “,” Elles ont endommagé leur visage avec les arrangements bénis et ainsi il y en a beaucoup avec un côté plus élevé que les autres “.