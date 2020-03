Laura García, coordinatrice du camp de gymnastique: “nous ne différencions pas” | Sports pratiques

Laura Garcia Il a passé toute sa vie à se consacrer au monde de la gymnastique rythmique, d’abord en tant qu’athlète et maintenant concentré sur la transmission des valeurs sportives aux plus petits à travers Camp de gymnastique.

Elle a commencé la gymnastique rythmique en la choisissant “comme activité parascolaire, comme tout autre garçon ou fille”, mais elle l’a immédiatement rattrapée et s’est entraînée comme entraîneure pour enseigner aux enfants comme elle l’était à l’époque.

“Dans la Fédération de gymnastique de Madrid Ils proposent de nombreux cours, dont l’un en tant que formateur. À partir de là, j’ai commencé à combiner avec la carrière d’enseignant, d’activité physique et de sport. Être entraîneur est quelque chose de très amusant et éducatif, vous avez beaucoup d’enfants d’âge scolaire et de nombreuses valeurs sont enseignées par le sport “, explique-t-elle dans une interview.

De là, la gymnastique l’a toujours accompagnée. “En plus d’être entraîneur, j’ai mon propre travail avec plusieurs projets sportifs, des camps sportifs à l’international à Madrid”, explique Garcia. Fédération royale espagnole de gymnastique (RFEG) Il cherchait quelqu’un pour son nouveau camp sportif et Garcia fait remarquer que sa candidature cadrait parfaitement. “J’ai le profil et je connais beaucoup le monde de la gymnastique, alors je suis venu diriger le projet”, dit-il.

Camp de gymnastique, niveau maximum

Gymnastics Camp est un projet qui anime le RFEG afin que les plus jeunes puissent continuer à pratiquer leur sport préféré pendant l’été, expérience de formation de haut niveau avec des professionnels de la gymnastique en tant qu’enseignants et d’autres activités non sportives pour inculquer les valeurs du sport, y compris l’égalité.

“Nous avons deux modalités: la gymnastique rythmique et artistique. Les enfants sont divisés par niveaux et par âge pour s’entraîner à travailler sur des objectifs. Cependant, lorsque nous faisons d’autres activités, nous devons tous les participants mixtes, nous le traitons normalement et nous ne faisons aucune différenciation », explique García.

Comme d’habitude dans ce sport, Gymnastics Camp pointe plus de filles que de garçons, mais Garcia ne donne pas d’importance. “Nous avons d’autres camps où c’est l’inverse, l’important est que tout le monde soit intégré”, conclut-il.

Et malgré le fait que “le monde de l’activité physique et des sports est entouré de nombreux hommes”, Laura García dit qu’elle remercie de ne pas avoir eu beaucoup de difficultés tout au long de sa carrière professionnelle. “Je me suis toujours senti très à l’aise et très accepté, les choses ont toujours été très faciles”, ajoute le coordinateur du Camp de Gymnastique.

L’égalité dans les générations futures

Laura García affirme que “le monde de la gymnastique rythmique est un monde très féminin, et celui qui a le plus de difficultés dans cet aspect sont les garçons qui ne sont pas si acceptés. Ensuite Je comprends la frustration, plusieurs fois, de femmes qui ne sont pas acceptées dans d’autres types de sports quand il doit y avoir égalité. “Dans ce cas, il doit y avoir un code égal pour les hommes et les femmes. Dans le monde de la gymnastique, nous ne pouvons pas nous plaindre , car c’est un sport féminin, mais il est vrai que ceux qui ne sont pas dans des conditions égales sont des hommes “, dit-il.

Et même si “les choses vont mieux” ·ils ne sont toujours pas aussi égaux que nous le souhaiterions, car il y a des sports dans lesquels l’inégalité est remarquable et on peut faire la différence des sexes comme au “foot et basket”. Et que “aujourd’hui, c’est l’une des rares activités que toutes les jeunes filles doivent faire en tant que parascolaires”.

“Ils ont de la gymnastique, Sevillanas parce que très peu osent faire d’autres comme le football ou le basket-ball, peut-être que le volley-ball est plus féminin, mais c’est la seule chose que font les filles”, ajoute-t-il.

Ce qui motive, encore plus, les générations futures, car comme le dit Garcia “si vous voulez vraiment faire un rêve, peu importe les barrières qu’ils vous imposent, que si vous vous battez pour cela, même si cela coûte cher, vous pourrez l’obtenir “et tout est possible car” ils deviennent de plus en plus sportifs “.

