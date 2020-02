L’aurore des «dunes» récemment découverte est parmi les aurores boréales les plus étranges

Ciel

les observateurs ont repéré un nouveau joyau dans la couronne des aurores boréales qui scintillent

le sommet du monde.

le

nouveau type de spectacle est un phénomène rare et faible surnommé les «dunes». Contrairement à d’autres

aurores qui pendent dans le ciel comme des rideaux lumineux, les dunes apparaissent comme des bandes vertes parallèles à la

sol et pointant vers l’équateur,

rapport des chercheurs en ligne le 28 janvier à AGU

Avances.

En utilisant

des photographies prises à différents endroits de la Finlande en octobre 2018,

les chercheurs ont triangulé la position d’un ensemble de dunes s’étendant de

de l’ouest de la Suède à l’ouest de la Finlande, et planant à environ 100 kilomètres au-dessus du

sol.

«Aurorae

sont comme des empreintes digitales dans le ciel », explique la co-auteure de l’étude, Minna Palmroth, un

physicien à l’Université d’Helsinki. De manière générale, les aurores – souvent

appelés aurores boréales ou aurores boréales – apparaissent lorsque les électrons de la

bulle magnétique, ou magnétosphère, entourant la pluie de la Terre dans l’atmosphère et libérant de l’oxygène et de l’azote gazeux

un peu (SN: 25/07/14). Mais le

les détails de ces interactions de particules donnent à chaque type d’aurore son unique

éclater.

Un nouveau type d’aurore appelée «dunes» apparaît sous forme de bandes vertes à travers le ciel nocturne. Les scientifiques pensent que ces lignes vertes marquent les crêtes des ondes atmosphériques, où il y a une densité relativement élevée d’oxygène moléculaire. Cet oxygène devient vert lorsqu’il est bombardé d’électrons provenant de l’espace proche de la Terre.

Palmroth

et ses collègues soupçonnent que les rayures inhabituelles des aurores des dunes proviennent de

ondulations de gaz dans l’atmosphère, ou ondes atmosphériques. Les crêtes de ceux

les vagues sont des régions de densité d’air plus élevée, où il devrait y avoir plus d’oxygène pour

des électrons en cascade pour exciter en vert brillant. Alors que de nombreuses ondes atmosphériques se mélangent

les uns des autres, vagues rares qui sont tamponnées de chaque côté par un peu plus froid

l’air peut se propager sur de longues distances sans être emporté.

Tel

les ondes atmosphériques pourraient causer la structure large et uniforme des dunes, convient

le physicien Gerard Fasel de l’Université Pepperdine à Malibu, qui n’était pas impliqué

dans le travail. Recueillir plus d’observations de ce type de caractéristiques des aurores, et

essayer de reproduire ces fonctionnalités dans des simulations informatiques, pourrait aider à confirmer

ce qui donne aux dunes leur architecture particulière, dit-il.

le

les dunes ne sont que les dernières d’une longue lignée de bizarreries aurorales, qui

collectivement, elles sont considérées comme l’une des merveilles naturelles du monde.

Les chercheurs et les citoyens scientifiques révèlent une riche diversité dans ces

s’affiche.

Vérifier

sur certaines des aurores les plus obscures des hémisphères nord et sud.

Aurore pulsante

Celles-ci

les aurores boréales clignotent sur des centaines de kilomètres

à travers, qui éclaircissent et s’assombrissent rythmiquement. «Ils peuvent en fait se produire le plus

nuits. C’est juste que souvent des fois … vous pouvez les voir avec des caméras, mais vous

ne peut pas les voir très bien juste avec vos yeux », explique Allison Jaynes, un espace

physicien à l’Université de l’Iowa à Iowa City.

Des ondulations dans le bouclier magnétique, ou magnétosphère, autour de la Terre peuvent envoyer des impulsions séquentielles d’électrons dans l’atmosphère. Une série de ces impulsions électroniques crée une aurore qui clignote, s’étalant généralement sur plusieurs secondes. Cette aurore pulsante, repérée au-dessus de l’Islande en mars 2015, clignote plus rapidement que la plupart.

Palpitant

les aurores boréales «ont également tendance à se produire après minuit, puis s’étendent

les heures du matin », explique Jaynes. Tant de gens ne sont pas réveillés pour les voir.

le

des éclairs dans ces aurores sont causés par des ondulations dans la Terre

magnétosphère appelée ondes de chœur (SN: 12/5/12). Ces ondes de chœur affectent les électrons de la

magnétosphère sorte de vagues océaniques qui déposent périodiquement de la mousse sur un

plage – poussant par intermittence des grappes d’électrons dans l’atmosphère pour

créer une lueur aurorale vacillante.

Aurore cuspide

contrairement à

la plupart des aurores bien connues, une aurore cuspide est visible à midi – c’est-à-dire, si vous êtes

suffisamment au nord pour qu’il fasse sombre vers midi. L’archipel norvégien de

Svalbard “est l’une des rares masses terrestres où l’on peut voir des aurores cuspides”, dit

la physicienne spatiale Elizabeth MacDonald au Goddard Space Flight Center de la NASA à

Greenbelt, Md., Qui a fondé la science citoyenne de suivi des aurores

projet Aurorasaurus

(SN: 4/3/15).

Près du pôle Nord et du pôle Sud, les lignes de champ magnétique de la Terre se plient vers le sol, créant des «cuspides» en forme d’entonnoir dans la magnétosphère (bleu sur cette illustration). Les particules de vent solaire qui voyagent à travers ces couloirs jusqu’à l’atmosphère illuminent les aurores rouges et rouges – bien que ces aurores de midi ne soient visibles que dans les climats extrêmement nordiques qui sont continuellement sombres en hiver.Trond Abrahamsen / Andøya Space Center

Celles-ci

les aurores sont nommées d’après les régions polaires où les lignes de champ magnétique de la Terre se plient

vers l’intérieur, créant des trous en forme d’entonnoir dans la magnétosphère. Alors que la nuit

les aurores sont générées par des électrons pleuvant sur l’atmosphère de l’intérieur

la magnétosphère, les aurores cuspides sont formées par des particules de vent solaire canalisées à travers

la cuspide directement dans l’atmosphère depuis l’extérieur du bouclier magnétique terrestre.

Solaire

particules de vent qui dérivent vers l’atmosphère à travers la cuspide polaire en général

ne sont pas aussi énergiques que les électrons qui tombent en cascade de l’intérieur du

magnétosphère. Ainsi, les particules de vent solaire qui produisent des aurores cuspides ne peuvent

atteindre et exciter des atomes d’oxygène à de très hautes altitudes pour devenir rougeoyants – contrairement aux basses altitudes

molécules d’oxygène qui brillent en vert.

STEVE

Comme

les dunes, l’insolite airglow STEVE a été nommé par des citoyens scientifiques. Cette

la lumière scintille plus au sud que les aurores typiques, et apparaît comme un frottis mauve d’est en ouest, parfois

accompagné d’une rangée de bandes vertes verticales appelées palissade (SN: 3/15/18).

L’airglow connu sous le nom de STEVE est une tache mauve, d’est en ouest dans le ciel nocturne. La source de ce ruban mauve est toujours un mystère.NASA Goddard Space Flight Center / Flickr (CC0 1.0)

le

les rayures vertes sont causées par l’oxygène excité par une averse d’électrons, mais le mauve

la séquence est plus difficile à expliquer. Les scientifiques pensent que c’est la signature d’un

flux de plasma, qui chauffe les particules atmosphériques

par friction pour les faire briller

(SN: 30/04/19). Mais les types de

les particules responsables restent un mystère.

Spectral

analyses de la lumière dans la séquence mauve de STEVE révèlent un méli-mélo de différents

longueurs d’onde. “C’est déroutant, car pour produire un tel spectre, il faut

quelque chose de plus complexe qu’un atome », explique la physicienne de l’espace Bea

Gallardo-Lacourt de la NASA Goddard. Mais les scientifiques ne connaissent pas encore

molécules à l’altitude de STEVE dans l’atmosphère qui pourraient produire

spectre observé.

Aurore noire

Une aurore noire est une sorte d’anti-aurore, apparaissant sous la forme de taches d’encre parmi la lueur colorée des rubans auroraux – qui peuvent être difficiles à discerner du fond du ciel nocturne. Alors que les électrons en cascade créent les caractéristiques lumineuses d’une aurore, d’autres électrons augmentent vers le haut en raison des champs électriques dans l’atmosphère, dit Palmroth. Les électrons ascendants ne montent pas assez rapidement pour exciter l’azote et l’oxygène, donc “au lieu de la lumière aurorale, on peut voir des rayures noires dans l’aurore”, dit-elle. “Ce sont les chemins des électrons ascendants, où aucune lumière ne vient.”