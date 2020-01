L’Australie appelle 3 000 réservistes pour risque d’incendie

SYDNEY (AP) – Le Premier ministre australien a mobilisé quelque 3 000 réservistes samedi, tandis que la menace posée par les incendies a été exacerbée dans au moins trois États avec deux nouveaux décès. Des vents violents et des températures élevées devraient rapprocher les flammes de zones plus peuplées telles que la banlieue de Sydney.

Scott Morrison a confirmé un total de 23 décès jusqu’à présent cet été du sud, dont les deux derniers, enregistrés dans un incendie sur une route de l’île Kangourou, sur la côte de l’État d’Australie du Sud.

“Nous sommes confrontés à encore 24 heures extrêmement difficiles”, a déclaré le président lors d’une conférence de presse télévisée. “Ces derniers temps, en particulier au cours de cette semaine, nous avons vu comment la catastrophe a atteint un tout nouveau niveau.”

Morrison a également annoncé l’annulation de ses visites en Inde et au Japon plus tard ce mois-ci. Il devait se rendre en Inde du 13 au 16 janvier et au Japon immédiatement après. Le premier ministre a été critiqué pour être parti en vacances avec sa famille à Hawaï en décembre, au milieu d’une crise des incendies.

“Il y a à peine une demi-heure, le gouverneur général a signé l’appel de l’Australian Defence Force Reserve pour rechercher et exploiter toutes les capacités possibles en déployant des brigades de l’armée dans les communautés touchées par les incendies”, a-t-il déclaré.

C’est la première fois que l’Australie mobilise ses réservistes “de cette manière dans l’histoire récente et, en fait, je pense que c’est la première fois dans l’histoire de notre nation”, a déclaré la ministre de la Défense, Linda Reynolds.

Le gouvernement a engagé 20 millions de dollars australiens (14 millions de dollars) pour louer quatre avions de lutte contre les incendies pendant la crise et a ordonné que le HMAS Adélaïde, équipé d’un hélicoptère, aide à évacuer les zones ravagées par les flammes.

Le danger d’incendie a augmenté en une journée avec des températures record dans lesquelles les thermomètres ont dépassé 43 degrés Celsius (109 Fahrenheit) dans la capitale, Canberra, et 48 C (118 F) à Penrith, dans la banlieue ouest de Sydney.

Le Premier ministre de la Nouvelle-Galles du Sud, Gladys Berejiklian, a déclaré que son état faisait face à “un autre jour terrible” et a demandé aux habitants des zones menacées de fuir pendant qu’ils le pouvaient.

“Je suis heureux de noter que nous n’avions jamais été aussi préparés que nous le sommes aujourd’hui aux assauts que nous pourrions affronter”, a déclaré Berejiklian lors d’une conférence de presse samedi. «Toutes les routes principales sont encore ouvertes, mais nous ne pouvons garantir que ce sera le cas dans quelques heures de plus. Il y a donc encore une possibilité pour les gens de partir. »

L’incendie meurtrier de l’île Kangourou a débordé les lignes de confinement vendredi et a été décrit comme “pratiquement imparable” tout en balayant des bâtiments et en brûlant plus de 14 000 hectares (35 000 acres) du parc national de Flinders Chase.

Le commissaire adjoint aux incendies en milieu rural de la Nouvelle-Galles du Sud, Rob Rogers, a averti que les flammes pouvaient se déplacer “terriblement vite”. Les charbons déplacés par le vent peuvent provoquer de nouveaux incendies ou prolonger ceux qui existent déjà.

“Malheureusement, il est très possible que nous perdions des maisons, mais nous serons très heureux et ce sera un succès si nous ne perdons pas de vies”, a-t-il déclaré.

Le commissaire du service d’incendie rural, Shane Fitzsimmons, a déclaré que l’incendie de 264 000 acres de Green Wattle Creek qui brûle dans un parc national à l’ouest de Sydney pourrait se propager dans la banlieue de la ville.

“Il est possible que l’incendie se propage à travers le barrage (Warragamba) et dans la banlieue ouest de Sydney”, a-t-il déclaré. “Les lamas ont le potentiel d’approcher des zones plus peuplées dans l’après-midi.”

Les équipages ont fait un “travail extraordinaire” en provoquant des incendies contrôlés et en utilisant des avions et des machines pour essayer de contenir les flammes, a déclaré Fitzsimmons, qui a exhorté les résidents et les touristes qui se trouvaient sur le chemin des incendies à évacuer dès que possible.

Dans l’État de Nouvelle-Galles du Sud, il y a eu plus de 130 foyers actifs et au moins la moitié d’entre eux ont été incendiés. Selon les prévisions météorologiques, dans certaines parties de la région, des températures d’environ 45 ° C (113 ° F) pourraient être atteintes avec des vents forts et une faible humidité.

Dans la ville voisine de Victoria, 48 incendies ont touché environ 320 000 hectares (791 000 acres) et les conditions devraient empirer avec les vents du sud.

La vague dévastatrice et précoce d’incendies a brûlé environ 5 millions d’hectares (12,35 millions d’acres) de terres et détruit plus de 1 500 maisons.

McMorran a signalé à Wellington, en Nouvelle-Zélande.