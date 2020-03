L’Australie poursuit Facebook et accuse l’utilisation abusive des données des utilisateurs

SYDNEY, 9 mars (.) – Le régulateur australien de la confidentialité a déposé une plainte contre Facebook Inc, accusant le réseau social de partager des informations personnelles de plus de 300 000 personnes avec le cabinet de conseil politique Cambridge Analytica à leur insu.

Dans le procès devant un tribunal fédéral, le Bureau du commissaire à l’information australien (OAIC) ​​a accusé Facebook d’avoir violé la loi sur la protection des renseignements personnels en révélant les informations de 311127 utilisateurs pour effectuer des profils politiques à travers l’enquête “This Is Your Digital Life” ( “C’est votre vie numérique”), sur leur site Web.

“La conception de la plate-forme Facebook a empêché les utilisateurs d’exercer un choix et un contrôle raisonnables sur la manière dont leurs informations personnelles ont été divulguées”, a déclaré la commissaire Angelene Falk dans un communiqué.

Le procès demande une indemnisation pour des dommages non spécifiés, ajoutant que chaque violation de la loi sur la vie privée pourrait entraîner une amende maximale de 1,7 million de dollars australiens (1,1 million de dollars).

L’amende s’élèverait à 529 000 millions de dollars australiens si le tribunal accordait le maximum pour chacun des 311 127 cas.

Une porte-parole de Facebook a déclaré que l’entreprise s’était “activement” engagée envers l’OAIC au cours des deux dernières années dans le cadre de l’enquête.

“Nous avons apporté d’importantes modifications à nos plateformes, en consultation avec les régulateurs internationaux, afin de restreindre les informations disponibles pour les développeurs d’applications et (…) et d’aider les gens à protéger et gérer leurs données”, a déclaré la société dans une déclaration.

“Nous ne pouvons pas commenter davantage, puisque cette affaire est maintenant devant la Cour fédérale”, a ajouté Facebook.

En juillet dernier, la Federal Trade Commission des États-Unis a appliqué une amende record de 5 000 millions de dollars à Facebook à la suite d’une enquête activée par le même questionnaire sur la personnalité des utilisateurs de 2014 à 2015.

Facebook a été accusé de partager de manière inappropriée les informations de 87 millions d’utilisateurs dans le monde avec l’outil d’enquête du Cambridge Analytica manquant. Les clients du consultant comprenaient la campagne électorale du président américain Donald Trump en 2016.

(Rapport de Byron Kaye et Swati Pandey; édité en espagnol par Janisse Huambachano)