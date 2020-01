L’autoportrait interrogé de Van Gogh est authentique, selon un chercheur néerlandais

AMSTERDAM, 20 janvier (.) – Un autoportrait inhabituel de Vincent van Gogh, qui pendant des décennies a été interrogé comme un faux, est un véritable travail du maître néerlandais, ont conclu les chercheurs après six ans d’études.

Le musée Van Gogh d’Amsterdam a déclaré lundi qu’il s’agissait probablement de la seule œuvre connue de Van Gogh peinte lors d’un épisode psychotique, à l’été 1889, lorsqu’il a été admis dans un hôpital de la ville française de Saint Rémy.

Van Gogh a souffert d’une maladie mentale et est décédé en 1890 à l’âge de 37 ans d’une blessure par balle auto-infligée.

Le tableau a été acquis en 1910 par le Musée national norvégien pour 10 000 francs français, ce qui aurait été un peu plus de 100 000 euros aujourd’hui, selon des estimations approximatives.

L’authenticité de l’œuvre est devenue un sujet de discussion parmi les experts après qu’un article dans une publication internationale d’art en 1970 a déclaré que la palette de couleurs et l’utilisation d’une spatule différaient trop des autres autoportraits.

“Lorsqu’en 2014 nous avons livré le travail aux experts du musée Van Gogh, nous n’avions aucune attente”, a déclaré Mai Britt Guleng, conservateur du Musée national de Norvège, qui avait exposé le travail.

Louis van Tilborgh, chercheur principal du musée Van Gogh, a déclaré qu’un examen détaillé des travaux a montré que les sceptiques avaient tort.

“Si vous examinez attentivement le tableau, vous verrez qu’il y a vraiment des similitudes avec d’autres œuvres de Van Gogh”, a déclaré Van Tilborgh aux journalistes lors d’une présentation avant que l’œuvre ne soit exposée pour le public.

Les différences soulevées pour la première fois comme cause de doute reflètent, en fait, les efforts de Van Gogh pour capturer sa mauvaise santé mentale en utilisant des nuances plus sombres ou des nuances de verts et de bleus généralement plus vives, a-t-il expliqué.

“Ce que nous voyons est un patient effrayé. Quelqu’un qui se regarde dans le miroir et voit quelqu’un qui a changé de façon permanente”, a déclaré Van Tilborgh. Des taches floues de peinture fraîche étaient une tentative de “la rendre moins vivante”, a-t-il ajouté.

Une nouvelle analyse technique a également révélé que la peinture contenait le même pigment utilisé dans d’autres peintures de Van Gogh. Contrairement aux affirmations précédentes, la toile coïncide également avec d’autres œuvres.

(Édité en espagnol par Javier Leira)