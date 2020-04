L’autre épidémie: le Mexique enregistre 150 cas de rougeole; 80% sans antécédents de vaccination

L’indice de contagion et de létalité des coronavirus (COVID-19) en a fait le sujet principal dans les médias; cependant, Il existe un autre virus qui commence à être préoccupant dans le pays: la rougeole.

Par Direction générale d’épidémiologie, le ministère de la Santé (Ssa) a annoncé samedi que le Mexique avait enregistré 150 cas de rougeole, desquels 80% n’ont pas d’antécédents de vaccination.

Du total des non vaccinés 55 ont moins de 18 anssoit 46%. De plus, 71 cas de rougeole ont été confirmés dans ce groupe d’âge.

Le rapport indique que depuis que le premier cas de la maladie a été enregistré le 22 février 2020, les entités les plus touchées sont Gustavo A. Madero avec 67, suivi par Miguel Hidalgo avec 17. Alors que le L’État du Mexique enregistre 23 casSix d’entre eux sont signalés à Ecatepec.

De plus, l’âge des personnes touchées varie de trois mois à 68 ans. De même, il a précisé que 585 des cas se sont produits dans la population masculine et 42% chez les femmes.

Depuis le 4 mars, lorsque le ministère de la Santé a signalé quatre cas, l’expansion s’est faite rapidement, comme cela s’est produit de 4 à 150 en un peu plus d’un mois, c’est-à-dire avait une augmentation de 3.750%.

“Entre 2000 et 2020, 211 cas importés ou associés à l’importation ont été identifiés, dont les 10 cas identifiés – jusqu’au 13 mars – par le Système national de surveillance épidémiologique en 2020 à Mexico”, explique un document rendu public début avril par le Commission nationale de surveillance épidémiologique (CONAVEZ).

Le nombre de personnes atteintes de rougeole, qui est plus contagieux que COVID-19, représente plus de la moitié de ceux identifiés en deux décennies.

La rougeole a un R0 (capacité de base de reproduction ou de contagion) 18; c’est-à-dire que une personne infectée peut transmettre jusqu’à 18 personnes supplémentaires, tandis que le COVID-19 a un R0 de 2,5.

En plus de cela, il y a eu des rapports faible couverture vaccinale concernant la rougeole. Selon le Organisation mondiale de la SANTE (OMS), la couverture idéale est de 95%, mais jusqu’en 2018, elle était inférieure à la 90%.

“R0 et faible couverture sont la réponse à la raison pour laquelle nous avons autant de cas”, explique l’épidémiologiste UNAM Oscar Sosa, qui explique que bien que la rougeole soit plus contagieuse que COVID-19, dans ce dernier il n’y a pas de vaccin c’est pourquoi vous devez être plus prudent.

Progression de la maladie

La rougeole est transmise par contact avec des gouttelettes du nez, la bouche ou la gorge d’une personne infectée. Il n’y a pas de traitement spécifique, la prise en charge est uniquement symptomatique.

La Ssa a souligné que les symptômes de la rougeole ils changent à mesure que la maladie se développe. Le premier signe est le forte fièvre durant entre quatre et sept jours, et elle survient après 10 ou 12 jours de contact avec le virus.

Pendant la phase initiale de la rougeole, il peut y avoir nez qui coule, toux, yeux rouges et qui coulent et des taches blanches à l’intérieur des joues.

Alors une éruption cutanée se produit c’est-à-dire une éruption cutanée rougeâtre sur la peau qui dure de cinq à six jours et commence sur le visage et le haut du cou. Il s’étend pour couvrir le corps en trois jours environ puis disparaît.

La maladie peut avoir de graves complications et même être fatale. Certaines des complications sont la pneumonie, l’encéphalite, la diarrhée sévère et les infections des oreilles et des voies respiratoires.