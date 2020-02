L’autre réseau social: les messages uniques à la population rurale qui émettent les radios patagoniennes

Dora, par exemple, a appris que la dinde et son compagnon étaient dans le placard. La famille Martínez de Corralito a été informée que María Luisa avait été admise dans une clinique. Ceferino Quidel de Canteras Comallo a été informé que l’anniversaire de sa sœur avait été suspendu par manque d’argent. On a demandé à Pochi Reuque de Chacay Huarruca d’aider un Millán à obtenir une vache enlisée. Raúl Cainechu d’El Mirador a été invité à rendre la piola à Felix dès que possible. Le payeur Irineo Aguilera, «où qu’il soit», se souvenait de l’heure de la réunion et ne devait pas oublier la guitare. Daniel et Claudia del Paraje La Porteña ont cependant été avertis que M. Kily Gallardo ne pourra pas y assister car il a perdu sa guitare.

L’une des plus célèbres a été adressée à Adela Muñoz et Carolina Morales de Pichi Leufu en date du 21 décembre 1995. Ils lui ont dit que Carlos allait partir demain: attendez-le avec la jument de sa sœur dans la rivière. C’est le slogan qui s’ouvre Le livre de Jorge Piccini. Messages à la population rurale est un document photographique de 96 pages, fruit de quinze années de travail et est aussi une pièce de théâtre, un documentaire, une thèse, un objet d’étude anthropologique, la revue d’un univers fascinant et anachronique, peu érodé pour le temps

Ce sont des avis. Ou des lettres radiales. Ils remplissent des programmes dans les stations nationales qui couvrent chaque mètre carré habité de Patagonie. Ils peuvent durer dix, quinze ou vingt minutes selon le nombre de messages; ils peuvent être émis jusqu’à cinq fois par jour en fonction de chaque signal; Ils ont des dénominations différentes: dans la LRA 17 Zapala (AM 710), il est appelé «Bulletin communautaire et petites annonces radio», «Avis et messages à la population rurale» dans la LRA 54 Ingénieur Jacobacci (AM 1370), «Gauchaditas» dans la LRA 11 Comodoro Rivadavia (AM 670) ou «Service rural» dans la LRA 56 Perito Moreno (AM 860), pour ne citer que quelques exemples.

22 stations de radio de Patagonie de la Radio nationale réservent des espaces de leur vie au besoin de communication des colons ruraux. “C’est votre réseau social”, a réalisé Rubén Lagrás, travailleur de la LRA 30 Radio Bariloche depuis 38 ans. Il a commencé comme opérateur jusqu’à ce qu’il aille au micro: il était annonceur, il a pris sa retraite en décembre 2018 à condition de maintenir son programme hebdomadaire Patagonie, route et heure, qui est diffusé il y a 18 ans. Avant de recevoir les messages dans des documents écrits, les transcris, les déchiffrant, les interprétant (“parfois ils étaient presque hiéroglyphiques qui nous apportaient”, a-t-il dit avec sympathie) et schématisé la lecture de l’air.

«Au fil des ans, j’ai perdu le record que le public captif que nous avions était énorme. J’ai alors proposé de faire une émission pour les paysans, pour ce public fidèle qui nous écoutait toujours. J’ai commencé à voyager dans les différents endroits pour connaître leurs histoires et je me suis beaucoup impliqué avec eux. Là, j’ai vraiment compris le travail des services sociaux », a-t-il déclaré. Une fois, pendant la cuisson du gâteau frit et le boire du compagnon dans la maison d’un compatriote, une épiphanie a germé. Il a vu le récepteur radio au-dessus d’un buffet rustique et précaire, construit dans un seul but: tenir l’appareil. Il a remarqué que de l’antenne se développait un fil qui traversait la fenêtre et atteignait le point le plus élevé du ranch. “Ils avaient improvisé une antenne maison pour mieux écouter la radio”, a-t-il compris. Encore une fois, un homme a interrompu l’entretien et lui a aimablement demandé la permission de garder le silence pendant la diffusion du service social: «Il posa la radio sur la table, s’assit sur la chaise et écouta le programme avec une attitude presque solennelle. Pour eux, c’est un moment sacré“

Pour Lagrás, les ruraux consacrent leur attention aux doutes, au cas où ils seraient les destinataires du message, et parce que C’est le seul moyen de savoir ce qui se passe autour de vous“Parce qu’ils ont la possibilité de savoir ce qui arrive à la famille de telle sorte qu’ils vivent à tant de kilomètres et qu’ils ont une fois compris pourquoi ils travaillaient ensemble à la tonte”, a-t-il expliqué. Une sorte de baume de votre réalité, des informations sur son spectre, les choses qui arrivent aux gens qui connaissent et vivent dans leur environnement. Signes de ruralités, voisins à distance, modernité différée et lien privilégié avec la primitive de la radio. Sans publications, sans histoires, sans filtres, sans likes, sans plateformes numériques ni transfert de matériel visuel, mais un réseau social en bref, où une communauté interagit avec des critères communs.

“Il y a une connotation culturelle très forte derrière ces messages”, a certifié Lagrás. Dans ses années de coordinateur et de diffuseur du service social, il s’est déchaîné, s’est amusé, a halluciné avec des microhistoires et a appris à réciter délicatement mais sans drame les avis de perte familiale ou le report des visites des hôpitaux municipaux sur les lieux. Il le décrit comme un monde fascinant et pittoresque, un bastion fondamental de la valeur culturelle des radios patagoniennes. Comme une sorte de sortilège qui l’a poussé à s’enquérir des expéditeurs et destinataires des messages, la même chose s’est produite en 1998 avec le photographe Jorge Piccini.

Entrerriano a grandi à Santa Fe, à 28 ans il est parti en sac à dos au sud. Il visitait Bariloche au doigt quand la radio d’un chauffeur de camion lui a montré qu’il y avait des gens qui communiquaient par amplitude modulée. Et en tant que photographe, il souhaitait représenter cet univers. Il a imaginé un rituel et l’a prouvé: des gens qui arrêtent leur activité pour accrocher à la radio pendant le service social. En 2003, il a commencé à partager avec les villageois qui écoutaient le programme. Il les a photographiés, mais il manquait quelque chose. Je voulais récupérer les messages écrits à la main, avant qu’il n’y ait des itinéraires alternatifs dominants (aujourd’hui, comme si c’était un paradoxe, les radios reçoivent généralement des notifications par mail et WhatsApp). En 2018, il a rencontré Dorita Duré, ancienne travailleuse de la Radio nationale de Bariloche. Elle avait récupéré les notices d’écriture. Sur la radio d’Esquel, d’autres visionnaires ont un dossier de papiers faits maison.

Les messages parlent d’animaux morts en hiver, de bétail perdu, de personnes qui ne savent pas où se trouvent leurs enfants, de rapports de vol, de consultations pour des objets perdus (exemple: trois fausses dents), de personnes recherchées par la police et de mises à jour sur “ce qui a été convenu” , la stratégie sémantique de ne pas rendre public un accord privé. Le monde de Piccini s’est diversifié. Il a reçu plus de 400 annonces; la sélection pour la publication de son livre a réduit le nombre à soixante. Le plus ancien, l’un a demandé un message urgent daté du 15 avril 1972 et signé par le commissaire adjoint Oscar Pérez. Il déclare: “Informez Alberto Sánchez de toute urgence que nous n’allons pas me retrouver aujourd’hui atteint de colite.”

L’année dernière, il a publié son livre. Il s’est consacré, depuis lors, à remettre une copie à chaque villageois qui lui avait rendu visite. L’impact du public lui a inspiré une deuxième œuvre en cours de développement. Des écrivains anonymes et amateurs ont partagé des histoires fictives basées sur l’improbabilité de ces messages. Les publicités ont inspiré le fantasme des conteurs qui, désintéressés, ont envoyé leurs textes au photographe. Maintenant, évaluez comment les faire correspondre et comptez-les à travers votre objectif.

Les messages adressés à la population rurale traversent les frontières de chaque expression artistique. Ana Laura Suarez Cassino Elle est l’auteur de l’œuvre théâtrale homonyme Messages au villageois rural qui a été créée en 2013 et prévoit maintenant d’être présentée à nouveau en avril de cette année. «La pièce parle de la vie ordinaire des personnes isolées et qui ont besoin de communiquer. Les histoires qui sont racontées sont en minuscules. Aussi insignifiant que les superlatifs, soutenu davantage par ce qui n’est pas dit qu’autre chose », a déclaré le diplômé en mise en scène, avocat et responsable culturel. Née et élevée à Trelew, Chubut, elle sait ce que c’est. “Quel que soit l’auditeur, il est difficile de ne pas faire attention à la voix de l’annonceur quand il annonce ces micro histoires si pleines de ruralité et, en même temps, de l’oreille urbaine, si pleine de poésie il a écrit une fois. Ce sont des histoires fragmentées qui sont entrelacées révélant un monde visible / audible derrière ce vide silencieux qui est préfiguré comme un désert, sans chemin établi pour les parcourir et même pas un début ou une fin. “

«La perte et la découverte d’animaux, la solidarité, la raison du voyage, la distance d’une ville à une autre, les intempéries, les ombres du coucher du soleil et les liens familiaux et sociaux qui se tissent dans l’immatérialité d’un message radio ils reflètent la texture de l’immensité patagonienne et de ceux qui l’habitent », a-t-il déclaré. Parmi ces publicités transformées en histoires fantastiques, celles qui en connaissent le plus sont cependant les employés des radios patagoniennes elles-mêmes. Comme pour Lagrás, l’annonceur déjà à la retraite, les histoires sont mieux racontées à la première personne.

Gabriela Salamida Elle est née à Bariloche, a vécu à La Rioja et à Buenos Aires, où elle a obtenu un diplôme en communication sociale à l’UBA. En 2009, il est retourné dans sa ville, la thèse en attente. Il a pensé au premier Bariloche, en milieu rural, dans la steppe et dans les ramifications sociales de la radio. “Il y avait un son que quelque chose m’a dit”, a-t-il expliqué. Son blog de thèse audiovisuelle s’intitulait Messages au villageois. Il y a six ans, il travaillait à la LRA 30 Radio Bariloche.

«J’ai découvert que la radio permettait de retrouver beaucoup de relations sociales et productives, de revivre l’histoire et les origines de cette ville, qui est similaire à l’histoire de la Patagonie en général. La communication par les radios a donné une continuité à la planification de la soi-disant campagne du désert et à l’occupation du territoire national », a-t-il déclaré. La validité du programme, a expliqué le professionnel, met en évidence deux situations: manque de politiques de communication, y compris les rares infrastructures pour prendre en charge la couverture Internet et téléphonique, et les particularités géographiques de la Patagonie, son extension et sa faible densité de population. L’accès à certaines connectivités a changé les signatures.

Gabriela ne croit pas à l’extinction du programme. «C’est encore une ressource pour relier ceux qui sont plus éloignés, plongés dans l’immensité patagonienne. C’est déjà une habitude et une solution: il existe un réseau de personnes et d’institutions qui l’utilisent car elles en ont besoin. Et au-dessus, il a une mystique particulière. Les gens écoutent généralement la FM locale, mais dans le calendrier des messages, ils changent le cadran. » Mais, reconnaît-il, la technologie a fait changer les formes et le contenu des messages.

Les avis n’arrivent plus oralement ni par écrit. Ils se font par mail, WhatsApp ou récités par téléphone. Et ce qu’ils demandent, de plus en plus souvent, c’est d’allumer le téléphone portable ou d’aller au signal. “Le signal est un point géographique sur la carte. “Je vais au signal” va à un endroit précis expliqua-t-il. Ce sont généralement les endroits les plus hauts du paysage, parfois au sommet d’un arbre ou dans la maison la plus haute. Je connais des gens qui jettent le téléphone portable pour capter le signal, l’écrivent et le rejettent pour envoyer le message. Ou qu’ils montent sur une porte pour lever le bras et agir comme une antenne. »

Liliana Quintana Il travaille à la LRA 59 Radio Nacional Gobernador Gregores, Santa Cruz, depuis 1985. Lorsqu’il a commencé, le service de lettres radio avait déjà deux ans. Sa réflexion coïncide avec l’analyse de Gabriela. Et comparez les avis d’hier avec ceux d’aujourd’hui. «La façon de communiquer les messages a changé. Je me souviens de messages d’il y a de nombreuses années comme «préparer les renards jalonnés que l’acheteur va dépenser» ou ba quand il descend en ville pour apporter un rôti de pouliche ». En ces temps, nous diffusons d’autres types de messages: «connectez-vous au signal pour parler sur WhatsApp» ou «soyez attentif pour recharger le câble». Car malgré l’avancée technologique, rien ne remplace le message radio. »

Une fois, c’était à son tour d’en lire une lui demandant d’envoyer le plus tôt possible les prothèses qu’il avait oubliées sur le buffet de la cuisine. Mais pour l’anecdote, il préfère se souvenir d’un message qui a également été diffusé à la radio du gouverneur Gregores: «Il visait une pièce du quartier. Il a dit “nous ne reviendrons pas cette semaine, Maria est en contraction”, bien qu’il s’agissait vraiment d’injections et de Maria, une grand-mère de quatre-vingt ans. ” Il le qualifie de service incontournable, la possibilité de relier la ville à la campagne, un engagement radio. Cet esprit que la milonga Les messages de la radio du payador Mito Herrera résume dans une rime: “Arrêtez l’oreille civile, ami / faites attention à ce que vous écoutiez bien / là-bas la radio le long du chemin / un message qui est pour vous.”