L’avenir de la médecine: une nouvelle ère pour la maladie d’Alzheimer

Il est temps de recommencer. Plus d’un siècle après que le neuropathologiste Alois Alzheimer eut donné le premier discours scientifique décrivant la maladie qui porte son nom aujourd’hui, nous n’avons pas de bons traitements pour ce voleur d’esprits, et nous n’avons certainement aucun remède. Aujourd’hui, 40 à 50 millions de personnes dans le monde souffrent de la maladie d’Alzheimer et d’autres démences. Les médicaments que les médecins ont essayés, visant un seul type de lésion, ont échoué de façon répétée et angoissante. Maintenant, les scientifiques commencent à dire qu’il est grand temps d’adopter une nouvelle approche de la maladie.

Les patients et leurs familles le savent bien sûr depuis des décennies. Pour commencer cette section spéciale, un mari décrit la perte de sa femme à cause de cette maladie et la dévastation totale qu’elle a causée à elle, à lui et à leur famille. Ensuite, nous nous tournons vers le spectre des causes de la maladie, allant des problèmes dans le cerveau à l’environnement extérieur. Les neuroscientifiques ont identifié cinq domaines – tels que les réactions immunitaires du cerveau – qui ont reçu relativement peu d’attention, mais qui pourraient renfermer un nouvel espoir. Nous examinons également de près «l’hypothèse amyloïde» qui a dominé la recherche de traitements et si elle tient toujours. Un autre domaine négligé est la recherche sur les femmes, qui ont un risque beaucoup plus élevé que les hommes de développer la maladie, et notre prochaine histoire relate de nouvelles études sur les rôles joués par les œstrogènes et la ménopause dans le déclin mental. Enfin, nous examinons des recherches récentes qui montrent que la pollution de l’air augmente le risque d’Alzheimer à un degré saisissant et explorons le chemin entre l’air sale et la destruction du cerveau.

Le bilan humain de la maladie d’Alzheimer

Alzheimer a pris la mémoire de ma femme et sa vie et a torturé notre famille. Il n’y avait rien que nous – ou des médicaments – puissions faire pour l’arrêter

Cinq types de recherche, sous-explorés jusqu’à récemment, pourraient produire des traitements contre la maladie d’Alzheimer

La recherche sur les systèmes d’élimination des protéines du cerveau, l’activité électrique et trois autres domaines semble prometteuse

Un regard plus attentif sur les causes et les traitements d’Alzheimer

L’amyloïde, la principale cible du traitement de la démence, fait face au scepticisme après des échecs de médicaments

La ménopause prédispose un cinquième des femmes à la maladie d’Alzheimer

Être une femme est un facteur de risque pour la maladie d’Alzheimer. Pourquoi?

Le nouveau lien entre la maladie d’Alzheimer et la pollution atmosphérique

Les particules toxiques en suspension dans l’air peuvent se déplacer des poumons et du nez vers le cerveau, et l’exposition est liée à une perte de mémoire