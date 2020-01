L’avertissement de Donald Trump à l’ayatollah Khamenei: “Vous devriez être plus prudent avec vos mots”

Donald Trump, le président des États-Unis, a averti l’ayatollah Ali Khamenei, le chef suprême de l’Iran, d’être “très prudent avec ses paroles”.

«Le soi-disant« Guide suprême »de l’Iran, qui n’a pas été aussi suprême ces derniers temps, avait des choses désagréables à dire sur les États-Unis et l’Europe»Trump a tweeté vendredi sur les commentaires de Jamenei à Téhéran.

Selon Trump, le discours virulent de Jamenei, dans lequel il a attaqué les États-Unis “féroces” et décrit la Grande-Bretagne, la France et l’Allemagne comme des “laquais” de Washington, était une erreur. «Son économie s’effondre et ses habitants souffrent. Je devrais être plus prudent avec ses mots! “, a tweeté le président.

Dans son premier sermon du vendredi à Téhéran en huit ans, L’ayatollah Ali Khamenei a qualifié la “démolition de l’avion d’Ukraine International Airlines par un missile lancé par les Gardiens de la révolution” comme un “accident amer”, qui a attristé l’Iran et rendu ses ennemis heureux. Le chef suprême iranien a déclaré que l’incident était utilisé pour interroger la République islamique, les gardiens de la révolution et les forces armées.

«Certaines personnes suivent et sont guidées par la télévision américaine et les radios anglaises, qui ont essayé de dépeindre cet incident (la démolition de l’avion), qui était le jour de Dieu, de sorte que le grand martyre de ces deux martyrs (Qassem Soleimani et Abu Mahdi Al-Muhandis) est oublié », a déclaré la plus haute autorité du pays.

Les autorités ont caché leur rôle dans la démolition de l’avion dans lequel 176 personnes voyageaient pendant trois jours, l’attribuant initialement à un problème technique. Son aveu de responsabilité a déclenché des jours de manifestations de rue, que les forces de sécurité ont dispersées avec de vraies munitions et des gaz lacrymogènes.

Le chef suprême a déclaré que le président Donald Trump est un “clown” qui a uniquement l’intention de soutenir le peuple iranien, mais “va lui donner un poignard empoisonné” dans son dos. De son point de vue, les funérailles de masse de Soleimani, qui était le général le plus haut gradé d’Iran et qui est décédé dans une opération aérienne américaine au début du mois, montrent que le peuple iranien soutient la République islamique.

En réponse à sa mort, l’Iran a lancé un barrage de missiles balistiques contre deux bases américaines en Irak, sans faire de victimes ni de blessés graves. Cependant, Khamenei a déclaré que l’attaque avait signifié un “coup porté à l’image des États-Unis” en tant que superpuissance. Mais dans une partie du sermon, il a déclaré que la «vraie punition» serait de forcer les États-Unis à se retirer du Moyen-Orient.

L’ayatollah a également fustigé les pays occidentaux, affirmant que ils sont trop faibles pour «mettre les Iraniens à genoux». Il a déclaré que le Royaume-Uni, la France et l’Allemagne, qui ont activé cette semaine un mécanisme de règlement des différends pour tenter de ramener l’Iran à se conformer à l’accord nucléaire effondré de 2015, ils étaient des gouvernements «méprisables» et «serviteurs» des États-Unis. Bien qu’il ait admis être disposé à négocier, il a déclaré qu’il ne le ferait pas avec Washington.

Khamenei occupe la position la plus élevée du pays depuis 1989 et a le dernier mot dans toutes les décisions importantes. Le dirigeant de 80 ans a crié ouvertement aux funérailles de Soleimani et a promis de “sévères représailles” contre les États-Unis.

Des milliers de personnes ont assisté aux prières du vendredi, interrompant parfois son discours avec des chansons telles que “Dieu est le plus grand” et “Mort en Amérique”. Les tensions entre l’Iran et les États-Unis ont régulièrement augmenté depuis que le président Donald Trump a retiré les États-Unis de l’accord nucléaire de 2015, qui avait imposé des restrictions au programme nucléaire iranien en échange de la levée des sanctions internationales.

Depuis lors, les États-Unis ont imposé des mesures paralysantes à l’Iran, y compris son industrie vitale du pétrole et du gaz, poussant le pays dans une crise économique qui a déclenché plusieurs vagues de manifestations sporadiques sans leadership. Trump a ouvertement encouragé les manifestants – même en tweetant en persan – dans l’espoir que les protestations et les sanctions entraîneront un changement fondamental chez un adversaire de longue date.

Khamenei était toujours sceptique à propos de l’accord sur le nucléaire, faisant valoir que les États-Unis ne pouvaient pas faire confiance. Mais il a permis au président Hassan Rohani, un relativement modéré, d’être d’accord avec Barack Obama. Depuis le retrait de Trump, il a déclaré à plusieurs reprises qu’il ne pouvait y avoir de négociations avec les États-Unis.

La dernière fois que Khamenei a prononcé un sermon un vendredi, c’était en février 2012, lorsque Il a qualifié Israël de “tumeur cancéreuse” et a promis de soutenir toute personne qui le confronterait. Il a également mis en garde contre toute attaque américaine contre l’Iran par son programme nucléaire, affirmant que les États-Unis seraient endommagés “dix fois plus”.