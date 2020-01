LaVine mène Bulls à la victoire sur Wizards

CHICAGO (AP) – Zach LaVine a récolté 30 points, sept rebonds et sept passes décisives, et certains ont battu les Chicago Bulls et Bradley Beal et les Washington Wizards 115-106 mercredi.

Chicago a placé sept joueurs à deux chiffres pour obtenir sa deuxième victoire au cours des neuf derniers matchs. Thaddeus Young a enregistré 18 unités et huit rebonds, tandis que Tomas Satoransky a marqué 18 unités contre son ancienne équipe.

La deuxième moitié du match a eu lieu avec des banderoles suspendues en haut du tableau de bord, qui restait d’un spectacle de mi-temps sur le thème de Disney. L’une des lattes est tombée un moment à l’extérieur avec 8:53 minutes à jouer au troisième trimestre et les travailleurs ont couru pour la soulever avant la reprise de l’activité.

Beal a marqué 23 unités, réalisant 8 des 13 tirs sur le terrain malgré avoir été interrogé par une maladie de l’épaule avant le match. L’étoile qui marque a eu des problèmes avec des maux dans la partie inférieure de sa jambe droite.

Jordan McRae a totalisé 16 points pour Washington, qui a perdu trois de ses quatre matchs. Isaiah Thomas et Davis Bertans ont marqué 12 points chacun.

Les Bulls ont pris le contrôle du match avec une fiche de 10-0 en quatrième période. LaVine a marqué un triple pour mettre le match 106-95 avec 4:56 minutes à jouer.

Chicago a gardé l’avantage pour le reste du match, avec une équipe réduite après le départ de Daniel Gafford et Chandler Hutchison blessés.

Gafford s’est disloqué le pouce droit après un vol au premier quart. Le joueur de 2,10 mètres a demandé une pause après avoir bloqué une passe de Ian Mahinmi puis a trotté hors du terrain vers le vestiaire des Bulls.

La radiographie a exclu une fracture. L’équipe s’attend à un délai de deux à quatre semaines.

Hutchison a été blessé lorsqu’il a reçu une faute après une plongée en quatrième période, ce qui l’a conduit à tomber apathiquement. Il a terminé avec 11 points, soit cinq de ses sept meilleures performances depuis son retour la semaine dernière après avoir été blessé à l’épaule droite.