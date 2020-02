“L’avion présidentiel va être tiré au sort”: a déclaré López Obrador

Le président du Mexique, Andrés Manuel López Obrador, a confirmé aujourd’hui lors de sa conférence de presse, que “très probablement” le soi-disant avion présidentiel sera tiré au sort, en l’absence d’un acheteur.

“Il suffit de les avertir maintenant, que c’est très probable, cette semaine c’est décidé, et l’avion présidentiel sera tiré au sort, ainsi que des informations pour la semaine”, a annoncé le président mexicain.

López Obrador prononcé aujourd’hui lors de sa conférence 1 000 instruments des bandes d’Oaxaca ont été acquis avec l’argent obtenu de la vente aux enchères des biens organisés par l’Institut pour le retour des volés à Pueblo.

Après cela, les membres des groupes du Centre de formation musicale et de développement de la culture mixte, Cecam; du baccalauréat musical communautaire de San Bartolomé à Zoogocho; de la bande de Santo Domingo Yolotepec; de l’École d’initiation musicale de Santa Cecilia de Zaachila; Groupe d’enfants et de jeunes “Jame Le Ja” (Raices of Eagle) Huautla de Jiménez; Bande communautaire de San Agustín Tlacotepec, «Viento Florido» et bande symphonique communautaire de Tlaxiaco; Ils ont offert un récital au Palais National.

Pour cette raison, López Obrador a averti que “La matinée” de ce lundi allait consister pratiquement en cela, mais il a informé que le destin de l’avion présidentiel sera défini cette semaine.

“Si nous avons du temps à la fin, il y a des questions et des réponses, si nous ne le laissons pas pour demain … Nous avons une réunion demain et il est très probable que la tombola d’avion ait lieu », expliqué.

López Obrador, a rapporté hier lors d’une tournée de Quintana Roo, que la semaine dernière il avait offert l’avion présidentiel au Premier ministre du Canada, Justin Trudeau, mais avait rejeté la honte pour les coûteux.

“Il n’est pas entré parce que l’avion qui a été endommagé est de moindre qualité, n’a pas autant de luxe que l’avion présidentiel, donc ça nous a coûté un peu de travail pour le vendre, s’en débarrasser, cet avion va tirer au sort tous les ville “dit-il.

Il a dit avoir contacté Justin Trudeau pour lui offrir l’avion en cas de faute que le transport du premier ministre présenterait, mais il a rejeté l’offre pour le fardeau.

Le président a expliqué que les ressources obtenues seront utilisées pour équiper les centres de santé à travers le pays.

“Au plus tard la semaine prochaine, nous prendrons la décision, tout ce que vous obtiendrez pour la tombola ou la vente de cet avion présidentiel sera utilisé pour du matériel médical et sanitaire”, a affirmé devant les applaudissements des assistants.

«Ne vous inquiétez pas de qui l’emmènera où ils le gareront; il va y avoir les aéroports de la Mexican Air Force, ils seront chargés de le garder au vainqueur », un point.

López Obrador a déclaré, avant que les gens ne se rassemblent au centre sportif de Playa del Carmen, que les Mexicains ne devraient pas se soucier de l’endroit où ils garderont l’avion au cas où ils seraient récompensés lors du tirage au sort de l’avion.

Il a déclaré que les hangars de l’armée de l’air mexicaine seront prêts à abriter l’avion présidentiel en aide au vainqueur du tirage au sort.

L’avion présidentiel José Maria Morelos est évalué à 130 millions de dollars et attend de rentrer au pays d’un hangar Boeing en Californie, où il a été emmené pour l’offrir aux acheteurs potentiels avec l’aide de l’ONU.

Après un an et sans options d’achat, Banobras, qui a acheté l’avion, a décidé de ramener l’avion et de le mettre à la disposition du Secrétariat de la défense nationale.

López Obrador a présenté mardi dernier le billet de la Loterie nationale avec lequel l’avion présidentiel TP-01 José María Morelos y Pavón serait tiré au sort.

L’avion avec un coût de 218 millions USD serait tiré au sort parmi les Mexicains avec six millions de “petits morceaux” de la Loterie.

Débarrassez-vous de l’avion présidentiel qu’il a appelé “pharaonique”, C’était une promesse de campagne du président de la gauche, mais un an après sa mise en vente, elle n’a causé des dépenses au Trésor mexicain que lorsqu’il était en poste en Californie.

Sans offres concrètes, López Obrador a imaginé de tirer au sort l’avion parmi la population.