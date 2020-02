L’avocat de la famille de Fernando a déclaré qu’il avait identifié le rugbier numéro 11 et demandera l’arrestation des deux qui ont été libérés

L’avocat Fernando Burlando, qui représente la famille des Fernando Báez Sosa, battu à mort en Villa GesellIl a dit qu’ils demanderaient qu’ils soient arrêté à nouveau les deux rugbiers libérés lundi par manque de mérite et pour enquêter sur un nouveau suspect du crime, qu’ils ont déjà “identifié“

Se moquer a assuré que ils apporteront «de nouveaux éléments pour demander à nouveau l’arrestation» d’Alejo Milanesi (20) et Juan Pedro Guarino (19) et que “cette semaine” ils pointeront vers le onzième suspect. «Le même lundi ou mardi, nous allons pointer vers le« numéro 11 », même si l’accusation l’a nié. Nous avons déjà identifié l’homme, nous allons clairement fournir l’image qui se dégage de ce que le procureur a “a déclaré l’avocat en référence à Veronica Zamboni.

Pour sa part, après l’audition des parties avant les diktats de la détention préventive de l’accusé et après la résolution judiciaire qui a confirmé cette mesure parce qu’elles étaient considérées co-auteurs -dans deux cas- et participants nécessaires -dans six autres- homicide involontaire aggravé pour le concours prémédité de deux personnes ou plus et alevosía, une série de problèmes à résoudre avec différents degrés de vitesse a été ouverte.

L’un d’eux est le prolongation des enquêtes des huit détenus après l’aggravation du meurtre a été ajoutée à l’accusation d’homicide alevosía et cela pourrait avoir lieu la semaine prochaine.

Cela a été rapporté par le procureur général de Dolores, Diego Escoda, qui a expliqué qu’en plus l’attaque commise contre un ami de Báez Sosa (19 ans) qui est intervenu dans la lutte pour les empêcher de continuer à le frapper est prévue.

Simultanément, la défense des rugbiers, en charge de l’avocat Hugo TomeiIl a dit qu’au cours de la semaine fera appel de la décision du juge des Garanties de Villa Gesell, David Mancinelli, notamment quant au rejet des nullités relevées sur une roue de reconnaissance, un témoignage et les enquêtes.

En outre, la commission présumée de crimes que le défenseur juge au procureur de l’affaire et qui a donné lieu à un casier judiciaire qui devrait commencer à traiter le procureur de Dolores Mario Perez.

Pour faire appel de la détention préventive de l’accusé, l’avocat Tomei dispose d’un délai légal de cinq jours et une fois soumis sera déféré par le tribunal à la chambre I de la Chambre d’Appel et Garanties en Douleur Pénale, composée de Susana Darling Yaltone, Fernando Sotelo et Luis Defelito.

Pendant ce temps, le juge Mancinelli, alors qu’il avançait dans sa décision de 54 pages, doit analyser et résoudre si les rugbiers sont en mesure de recevoir une demande de détention préventive et de pouvoir y répondre à domicile grâce à la surveillance électronique.

D’un autre côté, Les parents de Fernando ont appelé à une marche devant le Congrès national, qui se tiendra mardi prochain à 18 ans, jour où un mois du meurtre du jeune étudiant est célébré.

“Nous allons demander justice pour Fernando et pour toutes les victimes de violences“, Graciela, la mère de la victime, a déclaré dans un communiqué qu’elle avait lu à la presse et avait ensuite demandé”le message atteint toutes les familles et tous les citoyens qui souhaitent se joindre à cette demande de condamnation“

Le crime de Báez Sosa s’est produit à l’aube Samedi 18 janvier passé devant le bowling Le brique situé sur l’Avenida 3 et le Paseo 102, au cœur de Villa Gesell, et ce même jour, les dix rugbiers ont été arrêtés dans une maison qu’ils ont louée à quelques pâtés de maisons.

Les prévenus étaient en principe détenus dans la 2e section. de la Villa Gesell et le 1er. de Pinamar, et depuis le 29 janvier, ils sont hébergés dans l’unité pénale 6 de Dolores, actuellement en détention provisoire.

Máximo Thomsen (20) et Ciro Pertossi (19) sont accusés de «co-auteurs» du crime de Fernando, tandis que Lucas (18) et Luciano Pertossi, Matías Benicelli (20), Enzo Comelli (19), Blas Cinalli (18) et Ayrton Viollaz (20 ans) sont considérés comme «participants nécessaires“