Laza est couverte de fourmis, de terre et de farine pour célébrer son Entroido | personnes

La Plaza A Picota de Laza (Ourense) a été recouverte ce lundi de fourmis “enragées”, de terre et de farine pour célébrer son grand jour, les “Luns Borralleiro”, où plus de cinq cents personnes se sont réunies pour célébrer l’un des Carnavals les plus anciens et “sauvages” que l’on puisse voir dans la province d’Ourense.

La journée a commencé ce matin avec la traditionnelle “farrapada”, une bataille rangée de chiffons sales recouverts de boue qui ont volé d’un côté à l’autre de la place dans le but qu’aucun des visiteurs n’obtienne des vêtements propres.