Lázaro Báez a demandé sa liberté ou son assignation à résidence parce qu’il a peur de contracter un coronavirus en prison

Homme d’affaires Lazaro Baez Aujourd’hui, il a demandé sa liberté ou son assignation à résidence car il a indiqué qu’il risquait de contracter un coronavirus à la prison d’Ezeiza, ce qui aggraverait son état de santé. La demande a été faite devant le juge fédéral Sebastián Casanello et devant la Cour orale fédérale 4, ceux qui l’ont détenu pour des affaires de blanchiment d’argent.

Des sources judiciaires informées Infobae que la défense de Báez a soutenu qu’en raison de son âge -63 ans- et de son état de santé – il souffre de maladies sous-jacentes telles que le diabète, l’hypertension artérielle et l’arythmie – une éventuelle contagion de coronavirus pourrait aggraver son état de santé. Pour ces caractéristiques, groupe à risque de pandémie de virus.

Báez a fait la demande dans les deux cas où il est en détention préventive. L’une pour le blanchiment d’argent présumé lors de l’achat du champ “El Entrevero” en Uruguay et la seconde pour la société de conseil “M&P”, par l’intermédiaire de laquelle Austral Construcciones, la société phare de Báez, a émis des factures pour des services présumés qui n’étaient pas effectué.

La cause du terrain est à la charge du juge Casanello. À la demande de Báez, le magistrat a demandé son avis au procureur. Guillermo Marijuán et a demandé au Service fédéral des pénitenciers (SPF) d’assurer les conditions de santé de l’homme d’affaires face à la situation de contagion du coronavirus.

De son côté, le Tribunal fédéral fédéral 4, composé des juges Guillermo Costabel, Jorge Gorini et Daniel Obligado, a également demandé son avis au procureur Abel Córdoba. Les deux problèmes de Báez devraient être résolus demain. L’homme d’affaires a déclaré que s’il lui était assigné à résidence, ce pourrait être avec l’utilisation d’un support de cheville électronique qui contrôle ses mouvements.

Báez est en prison depuis le 5 avril 2016 – il est sur le point de purger une peine de quatre ans de détention préventive sans condamnation – lorsqu’il a été arrêté à l’aéroport de San Fernando. Depuis lors, il a tenté à plusieurs reprises d’obtenir sa liberté et jusqu’à présent, il n’a pas réussi. La cause la plus importante qu’il a est d’enquêter sur le blanchiment présumé de plus de 60 millions de dollars de fonds qui pourraient provenir des travaux publics que leurs entreprises ont reçus sous les gouvernements de Néstor et Cristina Kirchner.

Cette affaire, dans laquelle Báez est accusé avec ses quatre enfants, l’avocat Daniel Pérez Gadín, le financier Federico Elaskar et le repentant Leonardo Fariña, entre autres, est en procès oral et Báez a déjà été libéré. Le processus a lieu tous les mercredis et l’audience de demain a été suspendue en raison de l’urgence sanitaire liée au coronavirus et avant la décision de la Cour suprême de justice de la Nation de limiter le travail aux cas urgents – tels que les demandes de liberté et d’assignation à résidence – pour éviter le transport en commun de personnes.

Le procès est au stade des allégations et la Cellule d’information financière (CRF) a demandé que Báez soit condamné à neuf ans de prison et l’Administration fédérale des recettes publiques à huit ans pour blanchiment d’argent.

Báez est à la prison d’Ezeiza dans l’un des pavillons du Système d’intervention pour la réduction des indices de corruption (IRIC), où des personnes à haut profil économique, d’anciens fonctionnaires ou membres d’organisations du crime organisé sont détenus, connu sous le nom d’IRIC

Face à l’urgence sanitaire du coronavirus, le SPF a pris une série de mesures dans les 35 unités dont il dispose dans tout le pays. Il a créé un comité de crise, mis en place deux salles d’isolement – l’une à l’hôpital pénitentiaire d’Ezeiza et l’autre à l’unité 21, qui est le centre pénitentiaire pour les maladies infectieuses – et a ordonné que la zone de santé de chaque prison développe un dresser la liste des détenus qui constituent des groupes à risque qu’une infection à coronavirus pourrait aggraver leur état. Ces informations seront envoyées à chaque juge afin de déterminer si les détenus doivent être libérés de prison pour continuer la détention avec des mesures alternatives, comme la prison à domicile.

Le SPF a établi qu’il existe sept groupes vulnérables contre le virus: plus de 65 ans; enceinte; les patients atteints de maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC); patient diabétique ayant besoin d’insuline; patients immunodéprimés (VIH, TB en traitement, hépatites B et C en traitement, patients cancéreux en traitement, patient sous corticothérapie, patient en chimiothérapie, patients atteints de maladies auto-immunes); les patients souffrant d’insuffisance cardiaque; et les patients atteints d’insuffisance rénale chronique.