Lazio rend hommage au “guerrier” Mihajlovic avant le duel avec Bologne | Réseaux sociaux sportifs

Les supporters de la Lazio ont honoré ce samedi, dans les prolégomènes de la victoire 2-0 contre Bologne, la serbe Sinisa Mihajlovic, ancienne joueuse “profane” et actuelle coach de l’équipe bolognaise qui lutte contre la leucémie depuis l’été dernier.

“Toujours un homme courageux et un esprit guerrier, dans votre bataille la plus importante, je serai à vos côtés, Force Sinisa!”, A été l’écriture exposée par les fans de la courbe nord du stade olympique, le secteur le plus chaud des fans “laciaux”. .