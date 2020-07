Le «# 123a Remontar» à Barcelone, avec Indurain et Fiz, rassemble 600 athlètes

Le cycliste de Navarre Miguel Indurain et le coureur de marathon d’Ávila Martín Fiz ont parrainé l’événement sportif qui s’est tenu aujourd’hui à Barcelone et qui a été le premier concours d’espace public postcoronavirus à se tenir dans une grande ville.

Le « # 123aRemontar », qui a été limité à 600 participants, consistait en un contre-la-montre en trois courses (natation, vélo et course à pied) et comportait également une Masterclass « spinning », dans laquelle les deux ambassadeurs Banco Santander s’est affronté au premier tour avec un petit groupe de 50 participants pour garantir la distance de sécurité sociale.