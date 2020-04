Le battage médiatique contre la chloroquine fait dérailler la recherche de traitements contre le coronavirus

Les personnes atteintes de COVID-19 qui arrivent à l’Institut national des sciences médicales et de la nutrition de Salvador Zubirán à Mexico pour rechercher un traitement peuvent choisir parmi un menu d’essais cliniques, soigneusement présenté par un travailleur formé pour offrir un portrait impartial des risques potentiels et avantages.

Mais le neurologue Sergio Iván Valdés-Ferrer sait déjà quel essai la plupart choisiront – et ce n’est pas le sien. Au lieu de cela, de nombreuses personnes optent pour un médicament à base d’hydroxychloroquine, un médicament contre le paludisme qui a été présenté par le président américain Donald Trump et d’autres personnalités influentes comme un traitement efficace contre les coronavirus. La forte demande de ce médicament au Mexique a rapidement épuisé l’offre du pays. Son utilisation est désormais limitée aux hôpitaux, et les patients sont impatients de s’assurer qu’ils le reçoivent.

“Il y a un énorme biais”, explique Valdés-Ferrer, qui étudie les effets d’un médicament contre la démence sur le COVID-19. “Les études de tout autre médicament qui s’inscrivent à tous les âges et degrés de gravité sont en grande difficulté.”

L’hydroxychloroquine et sa proche cousine chimique, la chloroquine, ont attiré une attention disproportionnée dans la pandémie de coronavirus, stimulée par des études préliminaires et l’approbation de dirigeants politiques tels que Trump et le président français Emmanuel Macron. Jusqu’à présent, il existe très peu de données étayant l’idée que l’hydroxychloroquine agit contre l’infection à coronavirus, mais la ferveur qui l’entoure a créé des pénuries de médicaments et affecté l’inscription aux essais cliniques pour d’autres traitements potentiels.

«Lorsque vous avez des personnes désespérées et, franchement, des médecins désespérés, vous voulez croire que vous avez quelque chose qui fonctionne», explique Daniel Kaul, spécialiste des maladies infectieuses à la faculté de médecine de l’Université du Michigan à Ann Arbor. “Mais à la fin de la journée, cela n’aide personne si ce n’est pas efficace, et si cela empêche les gens de participer à d’autres études.”

Preuve précoce

La Food and Drug Administration des États-Unis (FDA) a approuvé la chloroquine et l’hydroxychloroquine pour traiter le paludisme et, en raison de leurs propriétés anti-inflammatoires, certaines maladies auto-immunes telles que la polyarthrite rhumatoïde et le lupus. En février, les chercheurs ont montré que la chloroquine pouvait réduire l’infection par le coronavirus des cellules humaines cultivées en laboratoire1. Quelques jours plus tard est venu un rapport d’essais cliniques sur des patients atteints de COVID-19 dans dix hôpitaux en Chine. Ensemble, ces essais ont suggéré que le traitement à la chloroquine pourrait raccourcir la durée de la maladie2.

Depuis lors, une poignée de petites études ont été rapportées, mais aucune n’a montré de façon définitive si oui ou non la chloroquine ou l’hydroxychloroquine peuvent bénéficier aux patients COVID-19. Certaines recherches ont même suggéré que le traitement pourrait nuire aux personnes atteintes de COVID-193. «Jusqu’à présent, toutes ces études publiées étaient très petites et peu fiables», explique Richard Whitlock, chirurgien et médecin des soins intensifs au Population Health Research Institute à Hamilton, au Canada. «Les petits essais peuvent osciller des deux côtés – de« oui, ça a l’air génial »à« non, c’est dangereux »- et c’est ce que nous voyons.»

Mais les résultats étaient suffisants pour certains des politiciens les plus en vue du monde, désireux d’offrir aux électeurs inquiets et aux économies en souffrance une lueur d’espoir. Trump a affirmé qu’il envisageait de prendre de la chloroquine par mesure de précaution. Les hôpitaux d’Iran, de New York, d’Espagne et de Chine se sont tournés vers l’hydroxychloroquine et la chloroquine comme traitement standard pour les patients atteints de COVID-19, malgré les directives de l’Organisation mondiale de la santé et de plusieurs associations médicales selon lesquelles les médicaments ne devraient pas être utilisés contre le COVID-19 sauf dans essais cliniques.

Dans les directives de traitement publiées le 21 avril, les National Institutes of Health des États-Unis ont noté qu’il n’y avait pas suffisamment de données pour recommander soit pour, soit contre l’utilisation de la chloroquine et de l’hydroxychloroquine chez les personnes atteintes de COVID-19. «Les médecins essaient simplement parce qu’ils veulent offrir quelque chose à leurs patients», explique Lauren Sauer, chercheuse en médecine d’urgence à l’Université Johns Hopkins à Baltimore, Maryland. “Les anecdotes sont devenues des preuves, semble-t-il.”

La demande a également grimpé à l’extérieur des hôpitaux. Le 28 mars, la FDA a délivré un permis d’urgence pour utiliser des stocks nationaux de chloroquine et d’hydroxychloroquine pour traiter les patients atteints de COVID-19 – une décision que de nombreuses personnes ont prise pour témoigner de la confiance de l’agence dans l’efficacité des médicaments. La course à la chloroquine, ou même à la thésaurisation, qui en a résulté a entraîné des pénuries mondiales, et les personnes qui en prennent pour traiter des maladies auto-immunes ont eu du mal à accéder aux fournitures. Entre-temps, des cas de maladie et de décès liés à des surdoses de chloroquine ont été signalés aux États-Unis et au Nigéria.

Essais menacés

La vitesse est cruciale dans la recherche de traitements au COVID-19, et un ralentissement des essais cliniques pourrait coûter des vies. Certaines personnes ne veulent pas participer à des essais cliniques qui les obligeraient à abandonner les traitements à la chloroquine. Cela a rendu difficile l’inscription de personnes à son essai de médicaments contre le VIH en tant que traitements COVID-19 potentiels, explique le spécialiste des maladies infectieuses Sung-Han Kim de l’Université de Ulsan College of Medicine à Séoul.

L’histoire de Kim n’est pas unique. Le psychiatre Eric Lenze de l’Université de Washington à St. Louis, Missouri, a récemment lancé un essai d’un antidépresseur qui, il l’espère, pourrait réduire la réponse immunitaire liée à certains cas graves de COVID-19. Jusqu’à présent, l’essai a recruté dix participants; trois autres ont refusé d’y participer car ils prévoyaient déjà de prendre de l’hydroxychloroquine. Et Sauer dit qu’elle et ses collègues ont rencontré une résistance similaire lors de l’inscription des participants à un essai du remdesivir, un médicament antiviral.

En conséquence, certains chercheurs font des compromis dans la conception des études. En Iran, le pathologiste Alireza Ghaffarieh a renoncé à son intention d’exclure le traitement à la chloroquine de son essai d’un médicament chélatant le fer chez les personnes atteintes de COVID-19 à l’Université des sciences médicales de Kermanshah. «Les patients ont déjà commencé avec deux ou trois médicaments», dit-il. “Ils ne sont jamais heureux de laisser tomber ce médicament.” Au lieu de cela, il accepte les participants qui pourraient prendre d’autres médicaments et espère que cela ne compliquera pas l’interprétation de ses résultats.

Les retards dans l’inscription aux essais cliniques peuvent mettre en danger un essai, en particulier pendant une pandémie, explique Prashant Malhotra, spécialiste des maladies infectieuses au North Shore University Hospital à Manhasset, New York. Dans certaines épidémies, il est préférable que les essais puissent être achevés tôt, dit-il, car à mesure que les systèmes de santé seront submergés, la qualité des soins pourrait diminuer. «Vous manquez de fournitures de base et ne pourrez peut-être pas fournir le même niveau de soins que ce qui a été dispensé plus tôt», dit-il. «Les résultats des essais cliniques qui ont été effectués tôt ne sont peut-être pas comparables à ceux réalisés plus tard dans des situations de pandémie.»

Les données des essais cliniques peuvent également être faussées en excluant les participants qui refusent de renoncer au traitement à la chloroquine. La chloroquine peut provoquer des arythmies cardiaques, par exemple, et peut donc ne pas être administrée à certaines personnes qui ont des problèmes cardiaques préexistants. Cela signifie qu’un essai qui exclut les preneurs de chloroquine pourrait finir par recruter un nombre disproportionné de participants souffrant de maladies cardiaques, explique Malhotra.

Mais permettre aux participants de prendre de la chloroquine pourrait brouiller les efforts pour interpréter les données. Les effets de la chloroquine, en particulier ses effets sur le système immunitaire, peuvent prendre des jours à s’atténuer, explique Malhotra. Cela pourrait rendre difficile pour les enquêteurs de l’essai de distinguer l’effet du traitement qu’ils testent de l’effet de la chloroquine.

Les chercheurs auraient pu régler certaines de ces questions il y a des semaines s’il y avait eu un effort international rapide pour développer un essai clinique rigoureux sur la chloroquine, explique Ole Søgaard, médecin spécialiste des maladies infectieuses à l’hôpital universitaire d’Aarhus au Danemark. Aujourd’hui, plus de 100 essais cliniques visent à tester la chloroquine ou l’hydroxychloroquine contre COVID-19.

C’est un effort valable, dit-il, malgré le manque de preuves à l’appui des médicaments dans ce contexte. «Pouvoir rayer quelque chose comme l’hydroxychloroquine de la liste et passer à d’autres choses serait une réalisation majeure», dit-il. “Ensuite, vous pouvez arrêter de nombreux essais et les remplacer par quelque chose en quoi vous croyez.”

Cet article est reproduit avec permission et a été publié pour la première fois le 24 avril 2020.

En savoir plus sur l’épidémie de coronavirus ici.

.