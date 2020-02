Le Bayern Munich et Leipzig signent des planches lors de combats de Bundesliga

Le Bayern Munich et le RB Leipzig ont fait match nul 0-0 à l’issue de la 21e journée de Bundesliga, avec laquelle l’équipe bavaroise garde la tête du tableau avec un point sur son rival ce dimanche.

En cas de victoire, le Borussia Moenchengladbach (4e) aurait pu égaler les 42 points du Leipzig, mais son match contre Cologne (13e) a été suspendu en raison de la forte tempête qui affecte une grande partie du nord de l’Europe.

La troisième place du podium est occupée par le Borussia Dortmund (39 points), bien qu’il ait perdu samedi 4-3 lors de sa visite au Bayer Leverkusen, 5e avec 37 points.

Dans le choc le plus attendu de la journée en Allemagne, le Bayern était bien supérieur en première période, mais n’a pas trouvé le chemin des buts, notamment pour le grand match de Peter Gulacsi, le gardien hongrois de Leipzig.

L’Espagnol Thiago Alcantara a rompu les hostilités avec une puissante droite qui a dévié le corner Gulacsi (5) puis ni le Français Benjamin Pavard (11) ni le Polonais Robert Lewandowski (25) n’ont obtenu la bonne inclinaison.

Le buteur polonais a encore une fois marqué un autre but très clair, mais après avoir battu Gulacsi d’un tir du pied gauche, le défenseur français Dayot Upamecano a sauvé la ligne (40).

La deuxième partie a été beaucoup plus équilibrée, avec un Leipzig plus courageux et qui aurait pu ouvrir le score sur un tir de Marcel Sabitzer qui a rejeté Jérôme Boateng (46e).

Au fil des minutes, le match s’est ouvert et les deux équipes ont eu plus de chances de marquer.

L’arbitre a indiqué une pénalité claire à Lewandowski, mais le VAR a révélé un hors-jeu du Polonais au début du jeu qui a profité à un Leipzig (54) qui, peu de temps après, avait la meilleure chance de marquer.

Dans un compteur rapide, le Français Christopher Nkunku a fait une passe précise à Timo Werner qui, sans marque, à la hauteur du point de penalty, a jeté le ballon (63e).

Les dernières minutes du duel étaient à nouveau du domaine local et Gulacsi est apparu à nouveau pour gagner la main contre Léon Goreztka (80) et empêcher le score initial de bouger.

– Résultats des matchs de la 21e manche du championnat d’Allemagne:

Eintracht Francfort – Augsbourg 5-0

Wolfsbourg – Fortuna Düsseldorf 1 – 1

Werder Brême – 1. FC Union Berlin 0 – 2

Hertha Berlin – Mayence 1 – 3

Fribourg – Hoffenheim 1-0

Schalke 04 – Paderborn 1-1

Bayer Leverkusen – Borussia Dortmund4-3

Bayern Munich – RB Leipzig 0-0

B. Moenchengladbach – Cologne

Classification: Pts J G E P GF GC Dif

1. Bayern Munich 43 21 13 4 4 58 23 35

2. RB Leipzig 42 21 12 6 3 53 25 28

3. Borussia Dortmund 39 21 11 6 4 59 32 27

4. B. Moenchengladbach 39 20 12 3 5 38 23 15

5. Bayer Leverkusen 37 21 11 4 6 35 27 8

6. Schalke 04 35 21 9 8 4 32 27 5

7. Hoffenheim 33 21 10 3 8 31 32 -1

8. Fribourg 32 21 9 5 7 30 30 0

9. Eintracht Frankfurt 28 21 8 4 9 37 31 6

10. Wolfsburg 28 21 7 7 7 25 26 -1

11. 1. FC Union Berlin 26 21 8 2 11 25 32 -7

12. Augsbourg 26 21 7 5 9 33 44 -11

13. Cologne 23 20 7 2 11 27 38 -11

14. Hertha Berlin 23 21 6 5 10 25 37-12

15. Mayence 21 21 7 0 14 31 48 -17

16. Fortuna Dusseldorf 17 21 4 5 12 20 42 -22

17. Werder Bremen 17 21 4 5 12 25 48 -23

18. Paderborn 16 21 4 4 13 26 45-19