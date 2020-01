Le Bayern répond à Leipzig par une victoire à Berlin

Le Bayern Munich a marqué 4-0 lors de sa visite au Hertha de Berlin de son ancien joueur et ancien entraîneur Jürgen Klinsmann, ce dimanche lors de la 18e journée de Bundesliga, qui est passée de la troisième à la deuxième place.

L’actuel champion d’Allemagne a profité de la défaite du Borussia Mönchengladbach vendredi, qui a perdu 2-0 dans le domaine de Schalke 04 (5e) et descend maintenant à la troisième place, un point derrière le Bayern.

Dans la course au titre, les muniques restent à quatre points du leader RB Leipzig, qui avait battu samedi (3-1) l’Union de Berlin (12e), ce week-end de retour du championnat d’Allemagne, après presque un mois d’arrêt.

Le Bayern a également détenu trois points de plus qu’un autre prétendant au titre, le Borussia Dortmund (4e), qui avait remporté samedi 5 à 3 à Augsbourg (10e) avec un triplet du Norvégien Erling Haaland, âgé de 19 ans, qui a fait ses débuts en ce match après son arrivée de Salzbourg autrichien.

L’actuel champion a entamé avec autorité son année 2020 et le deuxième tour de la Bundesliga, où il a pour mission de revalider sa couronne nationale après une première moitié de saison très irrégulière, également marquée par le limogeage début novembre de son entraîneur. Croate Niko Kovac.

Dans l’Olympique de la capitale, le Hertha a résisté pendant une heure, avant que le Bayern n’impose sa domination à tant de Thomas Müller (minute 60), du Polonais Robert Lewandowski (73 de pénal), de l’Espagnol Thiago Alcántara (76) et le Croate Ivan Perisic (84).

“Dans la première partie, nous les avons un peu fatigués. Les espaces ont commencé à s’agrandir plus tard. Au début, nous étions trop prudents, pas assez dangereux, mais dans la deuxième partie, nous avons mis plus de rythme. Notre premier objectif a tout changé et Hertha ne pouvait plus résister “, a analysé Müller.

– Lewandowski continue d’ajouter –

Lewandowski a réussi à égaler en haut du tableau des buteurs, chacun avec 20 buts, avec Timo Werner, auteur samedi d’un doublé pour Leipzig.

Les deux maintiennent un rythme de score qui les fait aspirer à essayer de battre le record de buts dans la même saison de la Bundesliga, qui compte le légendaire Gerd Müller, avec 40, depuis la campagne 1971-1972.

Lewandowski cumule déjà 31 buts en 26 matchs sur ce parcours, en tenant compte de toutes les compétitions.

Le premier but de l’après-midi à Berlin a été atteint par un autre Müller, Thomas, qui a tiré 60 à l’avant de la petite zone avec un tir au demi-tour, après avoir reçu une passe de tête de Perisic.

Lewandowski, opéré il y a moins d’un mois de l’aine, a ouvert des distances sur le tableau d’affichage transformant un penalty en 73.

Trois minutes plus tard (76), le Bayern signait un autre but avec un tir croisé dans la zone de Thiago Alcantara, tandis que Perisic mettait la quatrième et finale en 84, tête baissée sur un ballon accroché à la zone par Müller.

“Quatre buts, c’est trop, mais nous avons bien joué pendant une heure. Le Bayern est évidemment supérieur”, a admis Klinsmann.

Hertha a ralenti son bon moment depuis l’arrivée de Klinsmann, avec lequel il avait réalisé 10 points sur les 12 possibles avant ce duel face au géant bavarois.

Ce dimanche clôt la dix-huitième journée avec un match entre Colista Paderborn et Bayer Leverkusen, septième place.