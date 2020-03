Le beau-fils de Lucero Michel Kuri Jr enseigne à ses enfants avec sa bravoure

Michel Kuri Jr, le beau-fils de Lucero, surprend avec une photo sur Instagram Sur l’image, la galanure du jeune homme peut être vue Le fils de l’homme d’affaires, Michel Kuri, enseigne aux enfants de Lucero

Il y a quelques heures, Michel Kuri Jr, beau-fils de la chanteuse et actrice mexicaine Lucero, a partagé une photo sur son compte Instagram dans laquelle il a montré toute sa galanterie.

Dans cette image, qui frôle les mille goûts, le fils du petit ami de Lucero (homme d’affaires Michel Kuri), profite d’un bel après-midi à Cabo Pulmo, situé dans la région de la mer de Cortez. Accompagnez la photo du message: “Archimède à mi-chemin”.

Il convient de noter que le beau-fils de Lucero a désactivé les commentaires dans cette publication, de sorte qu’aucun de ses disciples n’a pu réagir à cette photo, bien qu’il soit évident qu’il a enseigné les propres enfants de Lucero, José Manuel et Lucerito Mijares Hogaza, une leçon. En raison de son attrait physique.

Début février, Lucero a partagé une photo sur son compte Instagram officiel dans laquelle il apparaît accompagné de sa fille, Lucero Mijares Hogaza, qu’il a félicitée pour son 15e anniversaire.

La petite amie actuelle de l’homme d’affaires Michel Kuri a accompagné l’image avec le message suivant: «La lumière de ma vie; Ma belle Lucero, aujourd’hui a 15 ans. Je me sens si fière, pleine et heureuse de savoir que je suis la mère la plus chanceuse de cette merveilleuse petite femme dans tous les aspects! »

L’ancien Mijares continue avec de bons voeux: «Je t’aime de tout mon être, MERCI d’être ma fille, que Dieu te bénisse toujours mon précieux amour !!! Puissiez-vous être infiniment HEUREUX. “

Les commentaires de cette publication, qui atteint près de 120 000 likes, ne pouvaient pas être manqués, soulignant ce qui suit: «Une fille, arrête de vouloir en faire une femme fatale», «Je pensais que c’était un homme», «Pauvre, qui le mauvais père a sa maman »,« Pas étonnant qu’elle ne poste jamais de photos avec elle… rien à voir avec sa fille @ maman @luceromexico ».

En revanche, un internaute a fait une recommandation à Lucero: «Félicitations poupées et beaucoup de bénédictions. Lucerito, ne soyez pas avare et égoïste, la fille a son charme, mais investissez-la pour améliorer son apparence tout comme votre mère a investi en vous quand vous étiez enfant, ce qui a influencé et souligné vos succès. »

Il y a quelques mois, le 12 novembre 2019, le fils aîné de Lucero et Mijares, José Manuel Mijares Hogaza, a fêté ses 18 ans, la belle-mère de Michel Kuri Jr n’a donc pas raté l’occasion et a partagé une vieille photo sur son compte Officiel Instagram.

«Je ne le crois pas encore. Vous venez à mes côtés et la nuit est une poignée d’étoiles et de joie. Je sens, goûte, écoute et vois ton visage, ton long pas, tes mains et pourtant je n’y crois toujours pas… » Il n’y a pas de mots pour exprimer ce que je t’aime, joyeux anniversaire mon Jos! », A déclaré Lucero.

Plus de 65 000 personnes ont aimé cette image et certains utilisateurs ont commenté ce qui suit: «Une photo plus récente du fils de Lucerito, s’il vous plaît», «Pourquoi ne mettez-vous pas des photos de comment il est maintenant?», «Mettez une photo réel de le voir, Lucero porfis ».

Il y a ceux qui n’ont pas manqué l’occasion de féliciter Lucero et son fils aîné: «Il y a 18 ans, José Manuel était le protagoniste de l’actualité du jour. Joyeux anniversaire! “,” Félicitations à votre beau prince “,” Félicitations et bénédictions à votre fils, Lucero “.