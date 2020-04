Le bétail, les animaux de compagnie et les humains domineront les futurs fossiles

Les humains sont devenus une force dominante sur la planète, entraînant l’extinction des espèces, transformant le paysage et changeant le climat. Et cette influence survivra probablement à l’Homo sapiens par des millions d’années: nous semblons également prêts à dominer la paléontologie dans un avenir lointain, selon une recherche publiée en mars dans Anthropocene. La nouvelle étude révèle que les fossiles de mammifères de l’âge géologique actuel centré sur les personnes seront composés presque entièrement d’humains, de bétail et d’animaux de compagnie.

«Nous et nos animaux allons tout simplement inonder le record de fossiles de mammifères», explique Roy Plotnick, paléontologue à l’Université de l’Illinois à Chicago et auteur principal de l’étude. “Le futur registre fossile d’aujourd’hui comprendra de nombreux squelettes humains tous alignés d’affilée.”

La recherche récente était une suite naturelle à un article de 2016 dans lequel Plotnick et ses collègues ont examiné si les espèces en voie de disparition se retrouveraient dans les archives fossiles. Ils ont constaté que moins de 9 pour cent des mammifères actuellement menacés d’extinction feront probablement la coupe. Après avoir appris quels fossiles ne seraient pas présents, Plotnick dit qu’il était curieux de voir lesquels.

Ainsi, lui et le co-auteur Karen Koy, paléontologue à la Missouri Western State University, ont examiné de manière exhaustive les études sur la façon dont le nombre d’êtres humains, de bétail et d’animaux sauvages et leur distribution ont changé au fil du temps, à la fois dans le monde et dans l’État du Michigan. Pour ces derniers, ils ont comparé les emplacements des cimetières et des décharges aux sites où les fossiles de mammifères du Pléistocène et de l’Holocène ont tendance à se trouver. Ils ont également examiné en quoi le traitement humain des restes diffère des processus naturels.

Les chercheurs ont découvert que même si le nombre d’animaux sauvages s’effondre dans le monde, le développement humain évince également les marais et les autres endroits les plus propices aux processus de formation de fossiles. Combinées au grand nombre d’humains et d’animaux domestiques qui occupent la planète – 96% de tous les mammifères sur terre sont des personnes ou du bétail, selon une étude de 2018 – ces résultats suggèrent de très faibles chances que les animaux sauvages soient représentés dans les archives fossiles. (Plotnick et Koy prédisent également que les chats et les chiens seront probablement préservés, en fonction de leur répartition géographique.) Et les futurs fossiles seront probablement très différents de ceux que l’on trouve aujourd’hui. Par exemple, ils comprendront des os d’animaux sciés provenant de la transformation de la viande à l’échelle industrielle, des squelettes humains complets et alignés dans les cimetières et des assemblages massifs de carcasses de bétail dans les décharges.

L’ampleur de ces changements est «stupéfiante», explique Kate Lyons, paléoécologue à l’Université du Nebraska – Lincoln, qui n’a pas participé aux nouvelles recherches. «Pendant que je lisais le journal, je pensais tristement à toutes les questions écologiques que je suis en mesure de poser en utilisant les archives fossiles du Pléistocène qui resteront sans réponse en utilisant ces futures archives fossiles.»