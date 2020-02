Le Betis veut rompre sa mauvaise séquence à Butarque devant un Leganés dans le besoin | Réseaux sociaux sportifs

Le Leganés, avec le retour de Chidozie Awaziem, reçoit la visite des Betis désireux d’une victoire qui lui permet de continuer à s’emparer de Butarque et d’oublier au plus vite la défaite subie la veille contre Levante, face à un rival de toute urgence.

Les Bleu et Blancs ont amélioré leurs prestations à domicile avec le passage de la campagne et même s’il est vrai que depuis l’arrivée au banc de Javier Aguirre ils y sont tombés contre Barcelone et Getafe n’est pas moins que ce qui leur a été imposé dans le reste de la duels, certains contre des rivaux directs tels que Celta et Espanyol.