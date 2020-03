Le bilan caché des incendies de forêt

Scientifique américain mars 2020

Une vaste campagne aérienne cherche à comprendre les effets de la fumée de biomasse sur la santé humaine

“C’est intéressant. Pas trop épais », a déclaré Jim Crawford, un chimiste atmosphérique portant un patch de mal des transports derrière son oreille. C’était l’après-midi à la fin de juillet 2019, et Crawford descendait sur un écheveau de fumée incendiaire visible depuis le cockpit d’un ancien jet commercial que la NASA avait modernisé dans un laboratoire aéroporté. Dans la cabine, 35 scientifiques et ingénieurs étalonnaient leurs instruments. L’ambiance était câblée: leurs outils, les plus conçus pour mesurer les polluants urbains, fonctionneraient-ils dans l’air épais avec des particules? Comment l’avion de 50 ans réagirait-il dans une colonne de fumée? Le DC-8 frissonna et sursauta lorsqu’il entra dans un panache élevé à 12 000 pieds de hauteur par un incendie à l’extérieur de Missoula, au Mont. “Quarante-cinq secondes, puis faites demi-tour”, a expliqué Crawford aux pilotes. La turbulence était étonnamment douce et il voulait y revenir.

