Le bilan des morts en Chine s’élève à 81, ce qui prolonge les vacances pour le coronavirus

Par Winni Zhou et Josh Horwitz

SHANGHÁI, 27 janvier (.) – Le nombre de morts suite à l’épidémie d’un coronavirus en Chine est passé à 81 lundi, tandis que le gouvernement a prolongé les vacances du Nouvel An chinois et qu’un plus grand nombre de grandes entreprises ont fermé ou signalé leur personnel qui travaillent à domicile dans un effort pour arrêter la propagation de la maladie.

Le Premier ministre chinois Li Keqiang a visité la ville de Wuhan, l’épicentre de l’épidémie, tandis que le gouvernement tentait de prouver qu’il réagissait sérieusement à la situation.

Cependant, les marchés boursiers asiatiques se sont effondrés et l’indice japonais Nikkei a baissé de 2%, sa plus forte baisse quotidienne en cinq mois, les investisseurs étant de plus en plus nerveux. Dans le même temps, la demande d’actifs sûrs tels que le yen japonais et les bons du Trésor est montée en flèche.

Le nombre total de cas confirmés en Chine a augmenté d’environ 30%, à 2 744, soit environ la moitié dans la province du Hubei, dont la capitale est Wuhan.

Alors que la peur augmentait dans le monde entier, Hong Kong, qui a confirmé huit cas, a interdit l’entrée aux personnes qui ont visité le Hubei au cours des 14 derniers jours, une mesure qui n’affecte pas ses propres résidents.

La ville voisine de Macao, une ville connue pour ses jeux de hasard qui a eu au moins un cas de virus grippal, a imposé une interdiction similaire aux citoyens du Hubei, à moins qu’ils ne puissent prouver qu’ils sont indemnes du virus.

La ville de Haikou, sur l’île de Hainan, dans le sud de la Chine, a déclaré que les touristes du Hubei seraient en quarantaine pendant 14 jours. “Les habitants du Hubei sont victimes de discrimination”, s’est plaint un habitant de Wuhan sur le réseau social Weibo.

Le nombre de décès causés par le virus au Hubei est passé de 56 à 76, selon les responsables de la santé, ce qui fait cinq autres morts dans d’autres parties de la Chine.

Bien qu’un petit nombre de cas aient été confirmés dans plus de 10 pays, concernant des personnes ayant voyagé depuis Wuhan, aucun décès n’a été signalé ailleurs.

Li est le haut dirigeant qui a visité Wuhan depuis le début de l’épidémie. Vêtu d’un vêtement de protection bleu et d’un masque, il s’est entretenu avec des patients et du personnel médical, a rapporté le gouvernement.

Le gouvernement a décidé de prolonger les vacances du Nouvel An chinois de trois jours au 2 février pour tenter de stopper la propagation du virus. Le Nouvel An chinois est généralement une période de déplacement pour des millions de personnes, mais beaucoup ont dû annuler leurs plans en raison de restrictions.

Wuhan est pratiquement mis en quarantaine et dans d’autres villes chinoises il y a de sévères restrictions de mouvement.

La ville de 11 millions d’habitants a pris lundi de nouvelles mesures, suspendant les services de visas et de passeports pendant plusieurs jours.

Des images de Wuhan ont circulé sur les réseaux sociaux montrant des couloirs d’hôpitaux remplis de personnes demandant un traitement, ainsi que des plaintes concernant l’augmentation des prix des produits essentiels tels que les légumes.

Les dirigeants chinois ont appelé à la transparence de la crise, après que la confiance du public a été érodée par la dissimulation de la propagation du syndrome respiratoire du SRAS, un coronavirus originaire du géant asiatique et faisant près de 800 morts dans le monde entre 2002 et 2003.

On ne sait pas grand-chose du nouveau coronavirus, de la facilité avec laquelle il se propage ou de son danger. Il peut provoquer une pneumonie, qui a été fatale dans certains cas.

Le ministre de la Commission nationale de la santé, Ma Xiaowei, a déclaré dimanche que la période d’incubation pouvait varier entre un et 14 jours et que le virus était infectieux pendant l’incubation, contrairement au SRAS.

Pour sa part, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) estime que la période d’incubation est de deux à 10 jours. “Comprendre le délai dans lequel les patients infectés peuvent transmettre le virus à d’autres personnes est essentiel aux efforts de contrôle”, a déclaré l’entité.

On pense que le virus est né à la fin de l’année dernière dans un marché de Wuhan qui vendait illégalement des animaux sauvages. Il s’est étendu à d’autres villes, dont Pékin et Shanghai, ainsi qu’à plus de 10 pays, dont la France, le Japon et les États-Unis.

Les aéroports du monde entier ont intensifié le contrôle des passagers en provenance de Chine, bien que certains experts de la santé aient mis en doute l’efficacité de ces mesures.

La semaine dernière, l’OMS n’a pas qualifié l’épidémie d’urgence sanitaire mondiale, mais certains experts en santé doutent que la Chine puisse contenir l’épidémie.

Certaines des plus grandes entreprises chinoises ont été touchées et la chaîne de restaurants Haidilao International Holding a fermé ses succursales à travers le pays du dimanche au vendredi.

Le géant du jeu vidéo Tencent Holdings Ltd. a conseillé au personnel de travailler de chez lui jusqu’au 7 février.

