le bilan des morts s’élève à 19

Les autorités du Tennessee ont déclaré que le nombre de morts d’une puissante tempête qui avait déclenché des tornades dans cet État s’élevait à 19. Les sauveteurs ont trouvé plusieurs corps dans les décombres de bâtiments et de maisons qui ont fait s’effondrer des tornades. Les autorités ont déclaré l’état d’urgence après la tempête.

Le nombre de personnes décédées à la suite du passage de plusieurs tornades qui ont touché terre cette aube dans le sud de l’État du Tennessee s’élève à au moins 19, ont rapporté les autorités de l’État, citées par les médias locaux.

L’agence de gestion des urgences du Tennessee (TEMA) a fait état du nouveau nombre de morts dans une mise à jour de la situation dans cet État du sud, où l’état d’urgence a été déclaré à la suite de la tempête qui a causé de graves dommages. Dans le centre-ville de Nashville, capitale de l’État, et dans d’autres localités voisines, a indiqué l’agence Efe.

L’agence de l’État a mis à jour le nombre de morts après que les sauveteurs ont trouvé plusieurs corps dans les décombres de bâtiments et de maisons qui ont effondré les tornades qui ont frappé l’État.

Au moins 40 structures se sont effondrées dans la région de Nashville, où l’une des tornades a surpris au petit matin, selon la police métropolitaine de la ville, a confirmé sur son compte Twitter.

Sur le nombre total de décès signalés jusqu’à présent, 14 ont été enregistrés dans le comté de Putnam, à l’est de Nashville, en raison de tornades et de tempêtes qui ont fait au moins vingt blessés, en plus de maisons et de structures gravement endommagées. , comme l’a rapporté la porte-parole de TEMA, Maggie Hannan.

Le bureau du shérif du comté de Putnam a déclaré que la tempête a frappé particulièrement durement la zone située entre les villes de Cookeville et Baxter, où plusieurs maisons ont été détruites.

Les autorités du comté de Wilson ont également signalé deux décès, le même chiffre que dans le comté de Davidson, tandis que ceux de Benton sont morts.

La situation a contraint le gouverneur de l’État, le républicain Bill Lee, à déclarer l’état d’urgence au Tennessee.

Selon les médias locaux, l’une des tornades qui se sont formées ce matin a traversé le centre-ville et a causé de graves dommages à plus de 40 bâtiments et d’autres ont été évacués à la possibilité de fuites de gaz.

Les autorités de la capitale du Tennessee ont exhorté la population à rester chez elle tout en évaluant les dégâts, tandis que les bâtiments publics «non essentiels» et de nombreuses écoles de la région resteront fermés.

Dans le Tennessee, les élections primaires ont lieu mardi, dans ce que l’on appelle le super mardi, et plusieurs sites de vote ont été affectés ou ont dû ouvrir plus tard que prévu, ont déclaré les autorités, cherchant à déplacer les électeurs vers d’autres. endroits pour exercer votre droit.

“Quiconque veut voter, nous voulons créer une opportunité pour vous”, a déclaré le directeur des élections du comté de Davidson, Jeff Roberts. Parce que les travailleurs électoraux navigueront dans une ville endommagée pour obtenir des résultats mardi soir, il a déclaré que le décompte pourrait prendre plus de temps que prévu.

Pour sa part, le gouverneur Bill Lee a déploré la tragédie. «C’est déchirant. Nous avons perdu des vies dans tout l’État. »

Lee a également ordonné aux agents de l’État non essentiels de rester chez eux juste avant de voler en hélicoptère pour inspecter les dégâts.