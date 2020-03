Le boom des transistors commence après que les ingénieurs ont abandonné les moustaches de chat

Publié à l’origine en août 1951

«Même au stade très précoce actuel de développement des transistors, il semble certain que les transistors remplaceront les tubes à vide dans presque toutes les applications. Une grande partie de l’amélioration des performances de l’appareil est due au développement d’une nouvelle conception appelée «transistor de jonction». Les premières unités étaient constituées d’un cristal de germanium touché par deux fils fins étroitement espacés – les «moustaches du chat». le transistor de jonction de cet agencement de contact ponctuel a été remplacé par un contact de grande surface. Il fonctionne donc plus efficacement et consomme beaucoup moins d’énergie. »

