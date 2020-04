Le Brésil ajoute 1 442 nouveaux positifs et Bolsonaro dit que le virus “s’en va”

Le président du Brésil,Jair Bolsonaro, Il a assuré ce dimanche devant un groupe de chefs religieux que lecoronavirus “commence à disparaître”, après que le dernier bilan a fait 99 morts et 1 442 nouveaux cas au cours des dernières 24 heures.

“Il semble que ce problème de virus commence à disparaître, maisarrive et frappe fort la question du chômage“, A-t-il souligné lors d’une conversation avec des chefs religieux par visioconférence à l’occasion de Pâques, diffusée via son compte Facebook.

Les affirmations de Bolsonaro contredisent une fois de plus certains des avertissements du ministère de la Santé, qui a annoncé que les régions les plus touchées, comme Rio de Janeiro et Sao Paulo, subiront de fortes pics d’infections et de décès entre la fin avril et le début mai. .

Bolsonaro a de nouveau insisté sur le fait queson gouvernement se concentre non seulement sur l’arrêt de la progression de la pandémie, mais aussi sur le chômagePar conséquent, “croyant en Dieu par-dessus tout”, a-t-il dit, tous ces obstacles seront surmontés.

Jusqu’à présent, et après que les derniers chiffres ont été rendus publics, le Brésil a enregistré 22 318 infections et 1 230 décès, l’État de Sao Paulo étant la région la plus touchée, avec 8 755 cas et 588 décès.

