Le Brésil ajoute 4 016 décès et 58 509 cas de COVID-19 en pleine crise politique | Monde

Le nombre de décès par coronavirus au Brésil a atteint 4 016 ce samedi, avec 58 509 cas confirmés, au milieu d’une crise au sein du gouvernement aggravée après la démission du ministre de la Justice, Sergio Moro.

Le bulletin quotidien du ministère de la Santé indique que le nombre de personnes décédées a augmenté de 346 en une journée, 9,4% de plus que vendredi, bien que le record ait été atteint jeudi dernier, avec 407 décès en une seule journée.

Les cas confirmés ont augmenté de 10,4% et, le dernier jour, 5 514 autres cas ont été détectés.

Les données montrent l’accélération de la pandémie dans le pays, à un moment où le gouvernement du président Jair Bolsonaro est gravement affaibli après le départ de Moro, qui survient quelques jours après le limogeage du ministre de la Santé Luiz Henrique Mandetta. .

Moro, qui en tant que juge a condamné l’ancien président Luiz Inácio Lula da Silva à la prison, a présenté sa démission la veille du limogeage du chef de la police fédérale, ce qui a été interprété comme une ingérence politique dans le système judiciaire.

Dans son discours d’adieu, l’ancien magistrat a regretté d’avoir annoncé son départ à un moment où le pays enregistre une augmentation des cas et des décès par coronavirus, dont le pic est attendu entre les mois de mai et juin.

Malgré l’avancée de la maladie, Bolsonaro a défendu à plusieurs reprises le retour au travail des Brésiliens et a encouragé certains gouverneurs et maires à assouplir les mesures de restriction.

SAO PAULO, ÉPICENTRE DU PANDÉMIE

Avec 20 004 cas et 1 667 décès, Sao Paulo (sud-est) est l’État le plus touché par le coronavirus, bien qu’il soit aussi la région la plus peuplée du pays, avec 46 millions d’habitants.

Le gouverneur de l’Etat, Joao Doria, l’un des principaux défenseurs de la quarantaine, a annoncé que l’Etat avait l’intention de tester une réouverture “progressive” de l’économie à compter du 11 mai, tout en assurant qu’il pourrait être révisé en fonction de l’évolution de la situation. de la courbe.

Cependant, la situation est plus critique dans l’État d’Amazonas (nord), où certains hôpitaux publics de la capitale, Manaus, s’effondrent.

Officiellement, l’État enregistre 3 635 cas et 287 décès, mais le nombre d’inhumations est passé d’une moyenne quotidienne de 30 à près d’une centaine, ce qui a contraint les autorités à créer une sorte de charnier pour y déposer les cercueils.